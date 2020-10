Avanza el regreso gradual y progresivo a las aulas

Desde el pasado 14 de septiembre hasta el jueves 8 de octubre, se convocaron 13.723 estudiantes, de los cuales 12.876 transitaron por las aulas pampeanas, lo que representa un 94% de los y las estudiantes que conforman el universo priorizado por las instituciones educativas de la Provincia. A partir de esta semana, se convocaron por primera vez a 9.268 estudiantes que se incorporarán escalonada y progresivamente.

A un mes de ocurrido, el Ministerio de Educación de La Pampa elaboró un resumen acerca el retorno gradual, progresivo, escalonado, focalizado y/o combinado a las aulas pampeanas, proceso que se inició el pasado 14 de septiembre. Actualmente, todas las localidades de la Provincia regresaron a clases presenciales.

Para el retorno a la presencialidad se priorizó a la población escolar con la que no se pudo sostener el vínculo pedagógico en tiempos de pandemia, a la vez que algunas instituciones incorporaron a estudiantes pertenecientes a los sextos años de los niveles Primario y Secundario y/o consultorías en las que pudieron resolver dudas sobre contenidos específicos.

Distribución por nivel primero y secundario

Según los datos oficiales, sobre un total de 5.655 estudiantes pertenecientes al último año de la Educación Primaria, asistieron 2.494 (44.1% de los/as matriculados/as), y sobre un total de 4.008 alumnos/as pertenecientes al último año de la Educación Secundaria, regresaron 2.051 (51.2% de los/as matriculados/as).

Esto implicó el trabajo anticipatorio sobre las nuevas formas y normas de convivencia en la escuela, con fuertes acciones colaborativas con las familias y los/as estudiantes. También, en función de las matrículas, de los espacios y condiciones que establece el Protocolo, las instituciones podieron incorporar de manera gradual y progresiva otros grupos, con actividades presenciales de continuidad pedagógica y/o propuestas de índole recreativa que apuntan al fortalecimiento del vínculo social.

Protocolos, distanciamiento y trazabilidad

Es necesario destacar el trabajo diario de las instituciones educativas pampeanas vinculado al registro e informe diario de los ingresos a las escuelas a través del “Voz por Vos”, para dar cumplimiento al Sistema Provincial de Trazabilidad Ciudadana. El mismo evidenció que más de 7.000 personas asistieron a diario a los establecimientos escolares para posibilitar el funcionamiento del sistema educativo provincial y 323 debieron ser aisladas de manera preventiva y obligatoria.

Todos los establecimientos escolares pampeanos cumplen diariamente con las normas de distanciamiento social y las medidas de salud y seguridad establecidas por el “Protocolo de Actuación para el Regreso Presencial a las Aulas”. Las jornadas escolares no exceden las 3 (tres) horas reloj como máximo, garantizando los tiempos de higiene, ventilación y desinfección de los espacios. Estas acciones preventivas permiten mantener un control diario en relación a la situación epidemiológica de la Provincia.

Estrategias combinadas

El regreso a la presencialidad se complementa con la utilización de estrategias y recursos educativos diversos, tales como: materiales digitales de las propias instituciones, plataformas “Estudiar Cuidándonos” y “Seguimos Educando”, #Latécnicasigue, contenidos radiales y televisivos provinciales, sistema online provincial de chat y aulas virtuales “Voz por Vos” sin consumo de datos de la telefonía móvil, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Maestro, entre otros. Del mismo modo, 157 educadores comunitarios y talleristas que integran el programa Provincial “Vértice Educativo”, como así también Equipos de Apoyo a la Inclusión y Equipos Técnicos del Ministerio, focalizaron sus propuestas en el acompañamiento a las instituciones para fortalecer los vínculos con las familias y los/as estudiantes con quienes no se pudo sostener el vínculo pedagógico en tiempos de pandemia.

El Ministerio de Educación continuó con la distribución de viandas y bolsones de alimentos, del mismo modo en que se viene desarrollando desde que comenzó la pandemia. En cuanto al transporte escolar, el cual se rige por protocolos específicos, el Gobierno provincial realizó la contratación de empresas de transporte de pasajeros para acompañar el recorrido de las líneas 2, 4 y 7 del servicio urbano de Santa Rosa. Las paradas son las mismas, es gratuito para los y las estudiantes y está debidamente identificado como “escolar”.

Directivos, docentes y estudiantes manifestaron su alegría y entusiasmo por reencontrarse y acompañarse en un lugar de encuentro y de cuidado que permite sostener vínculos y compartir emociones en tiempos de pandemia. El contexto actual exige un nuevo tratamiento social y educativo sobre el cuidado de la salud y el respeto por el/la otro/a.

En el sitio web del Ministerio de Educación de La Pampa se encuentra disponible un espacio que cuenta con recursos e información general sobre el regreso gradual y progresivo a las aulas: https://bit.ly/33lF8vb

