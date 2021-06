Asumió el nuevo subsecretario de Seguridad Ciudadana

En un breve acto realizado esta mañana, Fernando Darian Funes asumió como nuevo subsecretario de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad del Gobierno de La Pampa. Hasta el momento de la puesta en función, el mismo se desempeñaba como director de Seguridad Vial desde el año 2016.

El ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, fue el encargado de encabezar la designación del nuevo titular de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, que fue desarrollada hoy por la mañana en la Sala de Situación del Ministerio de Seguridad.

Para la formalización, se contó con la presencia del subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Daniel Guinchinau; el jefe de Policía, Héctor Lara; el subjefe, René Bossio; el director de Relaciones Institucionales, Héctor Iervasi; y demás autoridades.

Durante la ceremonia se conmemoró a Agustín García destacando la excelente labor que cumplió al frente a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana donde se desempeñó “con valores y una inconmensurable dedicación por la función pública, trabajando con honestidad y compromiso por el bien de todos los pampeanos y pampeanas” señaló el ministro Horacio di Nápoli.

El titular de la cartera bde Seguridad destacó el momento señalando el mismo como “de sentimientos encontrados, sin dudas Agustín está acá con nosotros, acompañándonos y de acuerdo con la decisión que tomamos junto al gobernador Sergio Ziliotto de designar a Fernando Funes al frente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana”.

“Fernando es un chico joven con mucho potencial y apuesto a él. Tenemos que ayudarlo porque es una gran persona y eso, bien saben, es para mí el ABC en este Ministerio, porque si no somos buenas personas nunca vamos a ser buenos profesionales”, añadió.

“Sinceramente, me enorgullece que a partir de hoy estés con nosotros desde esta nueva función, conozco bien tus capacidades y la clase de profesional que sos. Sin dudas vas a saber manejar la Subsecretaría de la mejor manera” señaló el funcionario provincial.

Di Nápoli, agregó por último que “Agustín dejó la vara muy alta, pero sin dudas Fernando va a llegar a cumplir las expectativas por su gran potencial y dedicación. Estamos felices de tenerte acá porque hemos sufrido y estamos sufriendo mucho y el sufrimiento compartido es mucho más liviano. La vida te ha golpeado en este último tiempo y estoy seguro de que eso te fortaleció y te servirá para tu vida. Tanto yo como todo el equipo va a apoyarte, estamos para ayudarte. Te deseo mucha suerte y gracias por estar otra vez”.

Por su parte el flamante subsecretario agradeció la designación mencionando “devolveré este gesto con dedicación y trabajo. Me cuesta mucho hablar en este momento, son emociones muy fuertes, pero solo quiero agradecerle a todos y decir que es un orgullo la confianza que me brindan y continuar formando parte de este equipo de trabajo desde este nuevo rol. Espero devolver con creces esta confianza trabajando en los claros objetivos del Ministerio”, finalizó.

