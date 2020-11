Artesanos del oeste pampeano ya son una Asociación Civil

L a Secretaría de Turismo de La Pampa felicita a la Asociación Civil de Artesanos del Oeste Pampeano que el pasado 11 de noviembre, obtuvo su personería jurídica.

Este nuevo estatus legal permitirá a los artesanos y artesanas del oeste de La Pampa comercializar con mayor eficacia sus obras y facilitará la compra de piezas originales por parte del Mercado Artesanal. Más allá de esta conformación, cada obra seguirá conservando la autoría y certificación particular.

La tarea de conformar una Asociación no fue sencilla y el camino fue lento, en parte por los pasos administrativos que debían cumplimentarse y también porque la pandemia de COVID-19 complicó las comunicaciones y demoró las acciones. Pero la perseverancia dio sus frutos y la Asociación Civil de Artesanos del Oeste Pampeano, que firmó su acta constitutiva el 13 de marzo de 2020, hoy es una realidad.

La directora de Producciones Alternativas, Andrea Pombar, anunció que próximamente el Mercado Artesanal, de la Secretaría de Turismo, viajará a la zona para realizar una compra que no se pudo concretar durante este año. Esto resulta en un incentivo fundamental para los artesanos que debían recorrer largas distancias para vender sus obras y, en muchos casos, no les era posible.

Este nuevo instrumento impulsado por el Mercado Artesanal dinamiza el proceso que implica la compra de productos y su posterior venta en el local de Santa Rosa (Av. Luro y San Martín), Casa de La Pampa en CABA y Estación de Servicio de Quehué, permitiéndoles a los artesanos que la integran ocuparse de la elaboración de las diversas piezas con mejor disponibilidad de tiempo y recursos.

Cerca de cien artesanos de todo el territorio provincial proveen al Mercado Artesanal con sus piezas; la finalidad es adquirir aquellos productos cuya autenticidad sea validada por las técnicas e insumos utilizados durante su fabricación, favoreciendo al mismo tiempo a los que por una situación de lejanía con los sitios más poblados se verían imposibilitados de comercializar sus producciones.

