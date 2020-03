Arribaron bolivianos a la Colonia Menonita

La presencia de algunos hombres de nacionalidad boliviana arribados a la Colonia Menonita, ubicada en cercanías de Guatraché, despertó cierta preocupación, pero las autoridades ya habían realizado los controles correspondientes.

Tras la preocupación de los vecinos, este diario se comunicó con el director del hospital local, Adrián Díaz, para conocer la situación. «Estoy en contacto todos los días con la Colonia Menonita, me entrevisté con los jefes, no están en cuarentena. Hablé con ellos, no tienen signos de la enfermedad, la recomendación fue que no salieran», dijo.

«En principio eran tres, esperaban a algunos más, pero les dije que no llegaran, que se volvieran. Igual a los menonitas los aconsejé que no se muevan de su lugar, ellos viajan mucho a Bolivia, a México, si se van no van a poder volver», agregó.

Sobre cómo llevaban adelante las medidas impuestas por el Gobierno nacional, explicó que «hemos hecho varias reuniones con el intendente Sergio Arrese, entes oficiales e instituciones intermedias como para tener un criterio uniforme y de alguna forma trabajar juntos. Por suerte en La Pampa aún no tenemos casos, pero en caso que llegue, aislar a todo paciente e ir viendo, me parece que se nos van a juntar las dos, la influenza y el coronavirus».

«Tenemos los elementos necesarios para aislarnos, y tomar muestras. Estamos preparados para la guerra. La idea es que estemos concientizados para cuando llegue el virus y uno sepa qué hacer», cerró.

