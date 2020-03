Recorrida por puestos camineros: disminuyó el tránsito en la zona norte

Durante la noche y hasta media mañana, el sub jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Roberto Ávila, recorrió los puestos camineros del norte de la provincia de La Pampa.

Oportunamente dialogó con personal de servicio quienes satisfactoriamente informaron una disminución importante del tráfico vehicular en la zona.

Si bien son sectores donde muchos vecinos del lugar se movilizan rumbo a su trabajo, los anuncios desde el Gobierno nacional de cuarentena social preventiva y obligatoria, y el hecho de que las personas que no tengan residencia en La Pampa no puedan ingresar, ha reducido de manera considerable el paso de vehículos livianos, manteniéndose una afluencia de vehículos de transporte pesado con cargas de alimentos y otros autorizados a circular.

La Unidad Móvil de la División Toxicomanía de la U.R.II también estuvo efectuando controles en la localidad de Realicó.

En el caso de las dos activaciones del protocolo que se dió durante la madrugada, una fue en el Puesto Caminero Fortín Pampa, donde ciudadanos residentes en Realicó dieron aviso a las autoridades policiales y sanitarias que regresaban de un viaje desde un país que no está considerado de riesgo, motivo por el cual fueron acompañados hasta su domicilio, donde comenzaron a realizar la cuarentena.

La segunda se produjo en el Puesto Caminero de Realicó, lugar al que llegaron dos camiones de transporte de productos fitosanitarios, uno de los choferes manifestó tener dolor de cabeza, lo cual hizo que inmediatamente se llegara al lugar personal de Salud Pública, trasladando a los dos conductores al hospital local donde quedaron en observación. Los vehículos venían desde la ciudad de Ushuaia, uno de los choferes es de nacionalidad argentina, el otro, chilena, aunque ninguno de los vehículos había traspasado las fronteras del país y ambos camiones tienen matrículas nacionales.

“El tráfico vehicular, si lo comparamos con el primer día de cuarentena, ha disminuido de manera considerable. Sí continúan pasando camiones y vehículos que transportan sustancias alimenticias o relacionadas a la producción, pero igualmente los controles se mantienen las 24 horas. El operativo dispuesto desde el área Operativa de la Unidad Regional II está funcionando correctamente en todos los puestos de control”, expresó Ávila.

