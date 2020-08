Aportes para capacitación a Municipios a través de Turismo

Los objetivos de este programa son la generación de empleo, la reconversión productiva y la federalización y diversificación productiva y los destinatarios son los Gobiernos municipales, quienes deberán asociarse con entidades productivas y/o educativas para la ejecución del proyecto. Se trata de Aportes No Reembolsables (ANR) con los que se financiará la totalidad de los proyectos presentados, con un monto de hasta 500 mil pesos.A través de este programa se incentiva la formación, transferencia y actualización de conocimientos de recursos humanos en saberes y habilidades necesarias para su incorporación a los sectores productivos y de servicios considerados estratégicos para el crecimiento de las actividades vinculadas a la economía del conocimiento, la transformación digital, reconversión tecnológica y/o el desarrollo de la industria 4.0 vinculados a la reactivación económica y el fomento y desarrollo del sector de la economía del conocimiento.Según se informó, brindará asistencia financiera para proyectos de formación presentados por municipios asociados con otros organismos (entidades productivas, cámaras empresariales, clusters, polos tecnológicos, entidades educativas).Se otorgarán aportes para la financiación del cien por ciento (100%) de los proyectos presentados. El monto por cada Municipio beneficiario será de hasta pesos quinientos mil ($500.000). Los beneficiarios podrán optar por un desembolso en dos tramos o el reembolso de los gastos realizados.En cuanto al plazo de ejecución, los proyectos podrán tener una duración de hasta seis meses, excepto que acrediten y justifiquen la necesidad de extender el plazo hasta seis meses adicionales.Los postulantes deberán acreditar que las actividades de formación y/o capacitación propuestas fortalecerán las capacidades de los destinatarios para el desarrollo de las actividades de la economía del conocimiento, conforme las actividades de la Ley N° 27.506, excluido el inc. e) de su artículo 2°, en temáticas tales como soporte digital para atención a usuarios, uso, aplicación y transferencia de tecnologías 3D, desarrollo de innovación a través de aplicaciones y plataformas digitales, entre otros.Los proyectos se considerarán por orden de presentación, cumplimiento de los requisitos y de los criterios de elegibilidad.La convocatoria está abierta por ventanilla desde el 27 de julio hasta agotar el cupo presupuestario.Los links con la información integral para este programa son: https://www.argentina.gob.ar/obtener-financiamiento-para-capacitar-en-mi-municipio-en-economia-del-conocimiento , mientras que para la realización de trámites a distancia se puede ingresar a: https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5264 Asimismo, la Secretaría de Turismo de la Provincia ha recibido el manual con las normas específicas que, en complemento con aquellas reglas de aplicación general, regularán el financiamiento mediante “Aportes No Reembolsables (ANR)” del Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT) y lo enviará según le sea requerido por los interesados.

Fondo de Auxilio y Capacitación Turística

La Secretaría recuerda también que ya está on line la información para la inscripción en el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, con beneficios para MiPyMEs del sector turístico, en el sitio web del Ministerio de Turismo y Deportes.

Por el momento el portal informa que el formulario de postulación se habilitará próximamente y recomienda analizar los requisitos y documentación a presentar por parte de la MiPyME, de forma de tenerla lista para cuando se abra la inscripción.

El FACT está dirigido a MiPyMEs de los segmentos de agencias de viajes y turismo, alojamientos u hospedajes turísticos, establecimientos gastronómicos y servicios de recreación turística, que presenten una situación crítica en sus ingresos totales de los meses de abril/mayo/junio de 2020 comparados con los mismos meses del año anterior. Se recomienda chequear cuáles son las actividades incluidas según la denominación de AFIP.

El fondo otorga a las MiPyMES seleccionadas, como máximo, el proporcional del equivalente a un sueldo mínimo, vital y móvil por empleado por mes, durante seis meses. El beneficio se otorgará en cuatro pagos y se podrá usar para:

-Salario del personal: Al menos el 50% de los fondos deberá estar destinado al pago de salarios de los trabajadores y trabajadoras de la empresa.

-Gastos operativos: pago de gastos como alquileres.

-Servicios: pago de servicios de electricidad, agua, gas e internet.

-Servicios de consultoría

-Para negociar financiamiento o adaptar los servicios ante la nueva situación.

-Material promocional: desarrollo o actualización de material (web, redes sociales, traducciones).

Como contraprestación, las empresas deberán mantener su nómina de empleados y empleadas al menos durante los seis meses que dure el beneficio y cumplir con dos dimensiones: capacitaciones virtuales para, como mínimo, el 70% del personal y adaptaciones de seguridad e higiene siguiendo los protocolos necesarios en el contexto del COVID-19.

Para información sobre cómo acceder, requisitos y actividades incluidas, consultar en: https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/fact.