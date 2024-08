Anunciaron la 27° Edición de la “Expo Apícola Doblas”

El evento se realizará el sábado 10 de agosto, con la participación de expositores apícolas y emprendedores. Contará con charlas, shows en vivo y un patio gastronómico.

La ministra de la Producción, Fernanda González; el intendente de Doblas, Darío Monsalvo; y el presidente de la COSEDO, Jorge Páez anunciaron hoy la realización de la 27° edición de la Expo Apícola Doblas 2024. Los presentes coincidieron en destacar la importancia de la actividad apícola, tanto en la localidad de Doblas como en el resto de la Provincia.

“El Gobierno provincial a través de diferentes acciones acompaña al sector apícola, y hoy estar junto al presidente de la Cooperativa Jorge Páez, y al intendente anfitrión, anunciando una nueva edición de esta Expo Apícola es una muestra más de apoyo al sector y de mostrar este trabajo en conjunto visibilizando dicha actividad. Nuestra Provincia tiene una actividad apícola sostenida en el tiempo, contando con más de 300 apicultores registrados, 69 salas de extracción y cinco fraccionadoras” señaló la ministra.

Durante estos años, suscribió, “venimos también en forma conjunta con INTA, INTI, y Facultad de Agronomía, desarrollando el proyecto de Caracterización de Mieles de La Pampa, que permite identificar los distintos tipos de mieles que se pueden obtener, realizando cursos y talleres. Una manera de visibilizar nuestros productos, fue realizar en forma conjunta con la Secretaría de Turismo, durante la “Semana de la miel” diferentes actividades de promoción. Durante el 2023 debido a los efectos de la sequía, en colaboración con las cuatro cooperativas pampeanas, de General Pico, Doblas, Quemú Quemú, y Jacinto Arauz pudimos entregar aportes por 23 millones de pesos, que sirvieron para llevar adelante el programa sanitario, como la adquisición de tiras para tratamiento de varroa”.

Por su parte, el presidente de COSEDO, Jorge Páez, afirmó: “Como hace 27 años ya el Gobierno nos viene acompañando en esta exposición. Este año tiene una particularidad, porque es un año complejo, donde tal vez no tuvimos la mejor cosecha, tampoco los mejores precios y el contexto político y económico en el país es complicado. Habrá una charla a cargo de Leonardo de Benedictis, que es un reconocido meteorólogo de nivel nacional, que hablará sobre esto que tanto nos preocupa a los pampeanos que están en las actividades agropecuarias, como en el clima, una variable que el productor no puede manejar, como otras tantas. No solamente para el productor apícola, sino también para el productor agropecuario en general”.

Finalmente, el intendente dóblense destacó la importancia de la exposición: “Esta exposición tiene un valor muy especial. Pero la apicultura para nosotros es mucho más que la exposición, porque es la transformación que ha sufrido o que gracias a esta actividad ha tenido a lo largo de casi tres décadas, generando trabajo, generando ingresos genuinos y también estar desde nuestra localidad presente en todos los puntos de la cadena de valor que tiene en este caso la apicultura, con consecuente movimiento económico y como decíamos generación de puestos de trabajo. A la par de todo lo que significa la cadena apícola, se muestran otros emprendimientos, artesanos, emprendedores gastronómicos, alojamientos.

