Actividades e inauguraciones para celebrar la fundación de Santa Isabel

Ante la inminente celebración de un nuevo aniversario, el próximo 17 de noviembre, el intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, anticipó a la Agencia Provincial de Noticias una serie de acontecimientos entre los que se cuenta la inauguración de viviendas. “Estamos a punto de entregar las 7 viviendas del Plan Mi Casa, esperemos contar con la presencia del gobernador, Sergio Ziliotto para inaugurarlas. Es muy gratificante ver como cambió esa zona luego de que retomamos la construcción de esas casitas paradas desde hace más de dos años. Soy una persona agradecida y de todas las puertas que golpeamos un día me atendió el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay, lo hablamos y me preguntó cuánto dinero necesitábamos para techar esas viviendas, a la semana ya tenía las chapas puestas, techadas y con el aislante correspondiente. Así de a poco desde el Gobierno provincial nos fueron ayudando, también desde la Secretaría de Asuntos Municipales y otras dependencias que veían que las cosas se iban haciendo bien. Además desde la Municipalidad hicimos un ahorro de dinero, peleábamos precios y muchos constructores se ofrecieron con toda la voluntad acordando un precio conveniente para ambas partes. Había mucha necesidad del pueblo de mostrarse activo”.Agregó que “en estos momentos está trabajando en un terreno lindante a esas viviendas la máquina niveladora y la pala cargadora limpiando y nivelando porque la intención es construir más viviendas en ese lugar. Hace unos días firmamos el nuevo convenio con el Gobernador por otras diez casas que empezaremos a construir luego de entregadas las ya construidas. Y en la manzana de enfrente tenemos para otras 20, ya la empresa está trabajando en infraestructura de cordón cuneta y los servicios. Son cosas que se fueron planificando con financiación del IPAV, tenerlas con todos los servicios es un beneficio directo para nuestros vecinos y vecinas”.

Mujeres en acción

El jefe comunal indicó que “en un momento dado teníamos mucha demanda de trabajo por parte de mujeres y optamos por contratarlas para que barran calles. Hubo una primera mujer que quiso ese trabajo y fue animando a las demás para que también lo hicieran y puedo decirles que trabajan con excelencia y calidad. Contratamos cinco mujeres que eran sostén de su familia a quienes ya asistíamos con mercadería, pero el pedido hacia el municipio era trabajo, ellas querían trabajar. A partir de ahí vimos que había una demanda muy importante por lo que las instamos a formar una cooperativa por intermedio de Fabián Bruna, subsecretario de Cooperativas y desde la Municipalidad de Santa Isabel compramos una bloquera y ellas comenzaron a armar bloques. Luego otro grupo comenzó a hacer baldosas y así fueron trabajando y aprendiendo. Más adelante le dimos trabajo para pintar las casas que se van a entregar próximamente, se les dio una beca de formación profesional y quedaron excelente. La mujer puede hacer los mismos trabajos que los hombres y quizás mucho mejor porque son más detallistas y perfeccionistas a la hora de hacer cada tarea”.

Puntualizó “el municipio les da la oportunidad de capacitarse con becas profesionales para que el día de mañana estas mujeres se transformen en micro empresarias y los bloques, las baldosas y todo lo que produzcan se utilicen para hacer nuevas viviendas. En ese sentido hemos presentado en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para ampliar el cupo femenino en los trabajos, que cualquier empresa o el estado tenga la obligación de aplicar el cupo femenino en la construcción de casas”.

Un pueblo ordenado

Consideró que “el pueblo está ordenado, tenemos un grupo de trabajo maravilloso, la gestión no es solo mía, el equipo está conformado por cuatro secretarios y de a poco las cosas van saliendo. Santa Isabel está más iluminada y en esto tengo que agradecer al APE por el trabajo realizado, al APA porque nos dio un ProPAyS y muy pronto uno más grande para colocar un tanque de agua de mayor capacidad para solucionar el problema de agua en el verano, estamos permanentemente gestionando”.

Informó que “para el día del pueblo este 17 de noviembre vamos a realizar una correcaminata, ya hablamos con el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar para que nos provea de algunos insumos para entregar y queremos inaugurar un parque en el sector de la pista de aviación donde vamos a colocar islas de juegos y ya tenemos construidas sendas para caminata y atletismo. De a poco vamos cambiándole la cara a Santa Isabel y eso me pone muy feliz”.

Farana aseguró que “el Gobierno municipal es gestionar y gestionar, yo me siento escuchado y acompañado por el Gobierno provincial, cada vez que voy siempre tratan de solucionarme esas necesidades que pido para el pueblo. El Gobierno provincial jamás te deja solo ni discrimina a nadie, lo mismo sucede con nosotros en Santa Isabel, gobernamos para todos los vecinos sin importar de que religión o partido político sean, todos somos santaisabelinos”.

Mensaje en el aniversario del pueblo

Resaltó que “mi mensaje es que Santa Isabel puede crecer con la ayuda de todos y todas, todos los vecinos nos han dado una mano por ejemplo para retomar la construcción, para reactivar de a poco el trabajo, para capacitar a la gente y es ahí cuando te das cuenta que toda una comunidad comienza a tirar para el mismo lado en pos de que la localidad crezca. Estoy muy feliz por eso y le agradezco a la gente todo ese acompañamiento permanente y la voluntad que le ponen a todas las cosas”.

Fiesta Provincial del Chivito

Es la 29° Fiesta Provincial del Chivito, esperanzados en que el año que viene sea nacional y en eso se está trabajando en distintos frentes. “Es una fiesta que nos va a encontrar este 9, 10, 11 y 12 de diciembre saliendo de una pandemia, tratando de retomar el clima habitual porque la gente tiene ganas de festejar”. .

Consideró que “como hay que poner a los que saben en los lugares correspondientes, el remate de toros del sábado estará a cargo de la Funsacha, la jura de caprinos la hará la gente de la Cabaña experimental que tenemos en el oeste con Juanita de Ugalde y Marcos Jaramillo, etc. Creo que va a salir una hermosa fiesta porque hay mucha gente colaborando y trabajando. Tenemos mucha confianza en que todo va a salir bien, como el público está esperando. Por eso es que los invitamos a todos, que reserven su lugar de alojamiento con anticipación porque viene muchísima gente. Va a ser un evento diferente con grandes cambios tratando de agiornarnos más como las fiestas actuales, con pantallas gigantes para que todo el mundo pueda mirar bien desde cualquier lado del predio y se pueda disfrutar de todos los artistas”, concluyó.