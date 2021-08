Acerca de las tarifas de energía eléctrica

Sin perjuicio de ello, sigue indemne la decisión política y estratégica de seguir afianzando el diálogo actual con la Federación Pampeana de Cooperativas con el objeto de buscar soluciones que atiendan y resguarden los intereses de todos los sectores involucrados: Gobierno, cooperativas y usuarios. Encontrar ese equilibrio es el mayor propósito.

Fondos nacionales por cumplir con CAMMESA

La Provincia de La Pampa recibirá en 18 meses a partir de la aprobación del convenio la suma de 982 millones de pesos por no tener deuda con CAMMESA.

El mérito de haber mantenido las posiciones al día es de toda la sociedad pampeana porque esos pagos -realizados para no acumular deuda- se afrontaron con fondos recaudados con el pago de impuestos, ya que lamentablemente lo recaudado de pagos provenientes de las Cooperativas distribuidoras APE no alcanzaba (ni alcanza hoy día) para cumplir con CAMMESA.

Por supuesto que el movimiento Cooperativo de la Provincia de La Pampa hizo su aporte, pero no fue suficiente. Más aún, las Cooperativas mantienen deudas con la APE: al 1 de enero de 2020 (antes de la pandemia) ya superaba los 436 millones de pesos.

Hubo entonces que recurrir a los fondos de las Rentas Generales del Estado provincial -provenientes de los impuestos de todas las pampeanas y pampeanos- para poder estar al día y hoy recibir este reconocimiento.

Es por ello -y así el compromiso asumido ante la Secretaría de Energía de la Nación – que el monto recibido se destinará íntegramente a la ejecución de un plan de obras y medidas que aporten mejoras en infraestructura, tecnologías y eficiencia del Sistema Eléctrico Provincial, que redunden en beneficio de todos los pampeanos y pampeanas, sin distinción de la Cooperativa a la que estén asociados o si la misma mantiene o no deuda con la Provincia.

Se trata de mantener e incorporar activos físicos a través de inversiones que no pudieron realizarse durante el periodo de congelamiento y ahora serán invertidos en mejorar la infraestructura del Sistema Eléctrico Provincial y calidad de vida de todos y todas, sin trasladar esas inversiones a la tarifa.

Subsidios a las Cooperativas

Aún así entendiendo el efecto producido por el congelamiento de tarifas fijado por el Gobierno nacional, el Gobierno provincial comprometió -pagados y a pagar- a las Cooperativas para los años 2020 y 2021 superan los 500 millones de pesos, para atender los mayores costos ocasionados por dicho congelamiento como también al impacto financiero que generan planes de pagos y subsidios a determinadas categorías de usuarios.

Aumentos de tarifas

Luego de periodo de congelamiento –si bien se mantuvieron los subsidios mencionados– se comenzó a realizar una actualización gradual de los cuadros tarifarios ascendiendo a un 33% de aumento a los usuarios finales (12% nov/20, 12% mar/21 y 9% jul/21).

Atraso tarifario

Sobre la base de desfasajes de años anteriores, las Cooperativas reclaman la existencia de un atraso tarifario que no ha podido ser verificado con la información existente. Para resolver esta diferencia, se está trabajando en los términos de referencia de un estudio para convocar a la Universidad Nacional de La Pampa a trabajar para dilucidar esta cuestión para que la decisión final cuente con el rigor técnico y la imparcialidad que las personas usuarias del servicio eléctrico de La Pampa merecen.

Este estudio además determinará cual es el costo real del servicio eléctrico en la provincia de La Pampa, para proyectar un futuro tarifario predecible, justo y razonable.