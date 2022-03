Acciones para continuar fortaleciendo la Red Provincial de atención en Salud Pública

En un encuentro encabezado por el Subsecretario de Salud, doctor Gustavo Vera y el Director de Atención Primaria de la Salud doctor Ariel Paladini, se hizo entrega de 6 espirómetros a referentes sanitarios, los cuales se suman a los 30 distribuidos anteriormente en diversos hospitales del interior provincial.“Estamos muy contentos de continuar desarrollando esta política de fortalecimiento de los hospitales a través de la entrega de equipamiento. En esta oportunidad se trata de seis espirómetros que sirven para evaluar la capacidad funcional de los pulmones y su respuesta a los tratamientos. Que cada Establecimiento Asistencial cuente con este moderno equipamiento permite que cada espirometría se realice en la localidad, evitando derivaciones innecesarias y brindando atención oportuna a todas las pampeanas y los pampeanos” expresó el subsecretario de Salud.

Ambos funcionarios reconocieron que “si bien la pandemia no terminó, el objetivo central en la actualidad es readecuar nuevamente el sistema de atención, buscando disminuir la atención a demanda, para retomar el abordaje integral de la comunidad. Es momento de restablecer el contacto persona a persona con el paciente, el cual se vio interrumpido por la situación pandemica, para lograr un diagnóstico oportuno de enfermedades asintomáticas” expresaron

A lo que el director de APS agregó “la incorporación de equipamientos de última generación y la formación de los equipos de salud local, aumentan la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, mejoran la adherencia y la identificación de su comunidad con el equipo de salud local, jerarquizando además la calidad de atención. Esto es una clara demostración de la estrategia de deconstrucción de la dependencia de las grandes ciudades. Leer en los medios, que algunos representantes de la sociedad, opinen libremente que en los centros de salud se hacen “primeros auxilios” es como mínimo sinónimo de desconocimiento e insensibilidad y en lo personal una falta total y absoluta de respeto para quienes nos formamos y elegimos trabajar en el primer nivel de atención rural de esta provincia “expresó Paladini.

Por su parte, Lujan Rolando, Neumonóloga, se refirió a la entrega de espirómetros y la importancia de la iniciativa.

“La entrega de estos espirómetros tiene como objetivo alcanzar a toda la población pampeana, tanto para el control post-COVID como para screening, como para enfermedades de epoc y asma. El haber logrado esto es importantísimo ya que le gente del interior no se deba acercar a Santa Rosa que era el único lugar donde se estaban haciendo espirometrías. De ahora en más se puede lograr este estudio desde una atención primaria de la salud”, remarcó.

Como dato significativo, Rolando destacó que “con esta adquisición se logra descentralizar la atención en el Hospital Lucio Molas, y lo más importante es que la persona residente en 25 de Mayo, por ejemplo, ya no tenga que viajar 400 kilómetros para realizarse una espirometría que es un estudio relativamente sencillo y que demora a lo sumo, 15 minutos. Esto de que existan tantos espirómetros no se logra en casi ninguna provincia, es un logro importantísimo de la gestión de Gobierno”, manifestó.

En cuanto a la capacitación del personal de salud para la utilización de los espirómetros, Rolando manifestó que “se va a realizar una capacitación más, a la ya realizada hace un mes, la cual se dictó a través de la plataforma digital Zoom, donde se explicó la utilización de estos equipamientos. En unos días más estamos pronto a repetir dicha jornada para fortalecer los conocimientos. Los estudios de espirometría realizados en el interior van a ser informados en el Hospital Lucio Molas” concluyó.