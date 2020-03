El gobernador Sergio Ziliotto encabezó esta tarde la presentación del Proyecto para el Tratamiento de los Residuos Sólidos y Urbanos, con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenido de la Nación, Juan Cabandié.

La presentación se desarrolló en el auditorio del Centro Provincial Cultural Medasur, que contó con la presencia además del intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; el secretario general de la Gobernación, José Vanini; el subsecretario de Ambiente de la Provincia, Fabián Titarelli, ministros y secretarios del ejecutivo provincial, intendentes y demás autoridades municipales.Luego de la disertación del proyecto que estuvo a cargo del coordinador del equipo técnico de la provincia, Alberto Gurruchaga, Canbadié recibió el decreto provincial y la resolución municipal que lo declararon como Huésped de Honor de la Provincia y de la ciudad de Santa Rosa.Seguidamente, el mandatario provincial agradeció la presencia del funcionario nacional y destacó el apoyo de Nación para trabajar de manera conjunta en este proyecto.“Agradezco la presencia del ministro y el apoyo del Gobierno Nacional, por permitirnos una jornada más de visibilización y concientización de lo que es la lucha de todos los pampeanos, por recuperar la soberanía hídrica, que lamentablemente hemos perdido y que gracias a Dios, con iconos como el de hoy, podemos mantenernos muy alto. Gracias por tu presencia, es un espaldarazo muy fuerte para nosotros. Debemos apoyarnos entre nosotros y que no pase, como pasó con el ministro de Ambiente anterior, que nos mandó a rezar”, afirmó Ziliotto.Luego se refirió a la explicación de lo que se abordó con el proyecto, de la situación actual y de lo que hay que hacer. “Lo bueno es que nos estamos ocupando. Nos ocupamos hace mucho tiempo, esta decisión que tomó el ingeniero Carlos Verna de empezar a hacer un relevamiento de campo, cuáles son las problemáticas, cuáles son los recursos, porque hoy realmente la administración, el tratamiento de los residuos domiciliarios, los residuos urbanos, se han transformado en un recurso a partir de nuestra disposición de empezar a trabajar en una frase que estaba en el informe: ´transformar un problema en un recurso´”, destacó.En ese sentido, continuó “creo que es fundamental la participación de todos los intendentes. Sabemos que están muy preocupados por el tema de la basura y también muy ocupados. Hace mucho que varios de ustedes estan trabajando en el tema, tenemos que trabajarlos entre todos, supera la complejidad de la administración municipal, por eso es necesario acompañar desde la Provincia con una gestión integral del tratamiento de los residuos domiciliarios y también incorporarlos a ese desafío que compartimos el jueves pasado de ser dueños de la energía”, agregó.El gobernador destacó el trabajo en conjunto que se viene realizando desde hace tiempo con el equipo técnico del Ministerio de Ambiente de la Nación, para que el proyecto cuente con el aval político. “Este es un problema de todos los pampeanos, entre todos los intendentes y el Gobierno Provincial, con el Gobierno Nacional, podremos llegar a buen puerto”, cerró.

Cabandié

El funcionario nacional manifestó su alegría de encontrar un lugar donde se comparte una visión integral. “Esto nos tiene que llamar rápidamente a la acción. Un informe integral, muy profesional. Este no es un problema solamente de La Pampa, sino de todos los argentinos. En todo el país tenemos 5000 basurales a cielo abierto y 2500 municipios, el doble de basurales que municipios existentes. Evidentemente la cultura de nuestro país es bastante medieval en relación a que hacemos con la basura y cómo tratamos los residuos. Por eso, es menester que nos pongamos a trabajar en como solucionar, como erradicar con un plan federal gran parte de esos 5000 basurales”, explicó.

Y agregó, “desde el primer día estamos encarando un proyecto ambicioso para poder ir provincia por provincia remediando y al mismo tiempo tratando integralmente la problemática. Hay que decirlo, que desde Nación muchas veces no hubo una estrategia integral, se financiaban maquinarias y no se hacia un análisis integral. Por eso, esto que acabamos de ver es un análisis exhaustivo integral de la solución, de como abordar la problemática”, comentó.

Cabandié remarcó que en los últimos años no se le ha prestado atención a una problemática que esta “rebalzando”, como es la basura. “Queremos decir que tenemos el compromiso, que vamos a trabajar en estas microregiones 2, 6 y 7 para poder, junto al diagnóstico que compartimos, trabajar en soluciones. El problema se aborda con la sociedad, no solo con la política pública entre cuatro paredes. Al mismo tiempo, los recicladores son uno de los eslabones más importante en esta cadena para darle solución definitiva”, explicó.

Por último, felicitó al Gobierno de La Pampa por el trabajo en un proyecto integral para el conjunto de los municipios de la provincia. “Es un proyecto integral, que muchas veces no sucede. Creo que éste es el camino. El problema se encara teniendo la suficiente capacidad y valentía, el Gobernador encaró el problema específico de los residuos y lo hizo de una manera ejemplar, que por fin las partes se adecuaron, para que los envases fitosanitarios y agroquímicos no sean más un problema en la provincia. A veces, algunas medidas para algún sector pueden ser antipáticas, pero siempre tenemos la obligación de pensar en la gente en la mayoría”, finalizó.