Las infancias marcan la Agenda Cultural del mes

La Secretaría de Cultura Gobierno de La Pampa y Municipios pampeanos continúan presentando propuestas para toda la familia en este agosto Mes de las Infancias.

El Museo Provincial de Artes presenta “Tiempos Registrados”, en el auditorio del CC MEDASUR una variedad de espectáculos para todos los gustos y los conciertos del Coral de La Pampa.

Jueves 10 | Desde las 9:00 | Escuela N° 105 “República del Perú”. Chacabuco 1745.

La Dirección de Artística de la Secretaría de Cultura presenta Escenario lúdico “Río Atuel” compuesto por pizarras y rollos de papel para la expresión libre; un espacio lúdico didáctico con telas y objetos que sensibilizan sobre la problemática del Río Atuel. La Secretaría de Recursos Hídricos brindará la charla “El agua va a tu escuela”, que tiene como objetivos analizar la importancia de los recursos hídricos en el marco de la relación entre la sociedad y la naturaleza; identificar las características propias de los recursos hídricos pampeanos; reconocer las posibilidades de desarrollo regional a partir del uso del recurso; propender el uso racional y sustentable del agua en la vida cotidiana, considerando a la escuela como agente multiplicador.

Uriburu

Jueves 10 | 16:00 | Club | Taller de la alfombra mágica y taller para niños: Jornada artística y literaria.

Viernes 18 | De 16:00 a 18:00 | En “El Verde” | Torneo de juegos para niños y niñas.

Jueves 24 | 16:00 | Club | Marisel Seltzer presenta “El baúl del Tátara tátara tátara abuelo de mi abuelo”.

Domingo 27 | 14:30 | En el Verde. ¡Gran festejo! Actuación de Perro Salvaje, juegos inflables, sorpresas, meriendas.

Catriló

Viernes 11 | 18:00 | Casa de la Cultura: Cine infantil.

Sábado 12 | 15:00 | Parque “9 de Septiembre”: Actividades recreativas (juegos, música, sorpresas y más).

Domingo 17 | 16:00 | Casa de la Cultura: Obra de teatro para las infancias.

Alta Italia

Viernes 11 | De 15:00 a 17:00 | Casa de la Cultura: Exposición de dibujos.

Sábado 12 | 14:30 | Bicicleteada y merienda. Sorteo de una bicicleta.

Sábado 26 | Gran Kermés.

Toay

Sábado 12 | 15:00 | Caminata con Infancias: Museo del Pueblo, Juegos tradicionales y Película en la Casa del Bicentenario.

Domingo 20 | 15:00 | Museo del Pueblo: Libros viajeros, barrileteada, Kermés.

Domingo 27 | 15:00 | Complejo Horacio del Campo | Festejos Mes de las Infancias: Función de Circo “Clásicos de Circo”, Juegos, Deportes, Chocolatada.

TrenelSábado 19 | 16:30. | Salón Comunal.

Puesta en escena del espectáculo “Contraversos y Mareas”. Teatro, clown, malabares, danza y mucha magia.

Speluzzi

Mes de la Niñez

Domingo 20 | Parque infantil

Espectáculos artísticos, juegos recreativos, meriendas, sorteos.

Sarah

Viernes 25

La Secretaría de Cultura y el Municipio de Sara cierran el Mes de las Infancias con diversas actividades que incluyen talleres y juegos de libe circulación. Estará presente el Bibliomóvil con lecturas referidas a la naturaleza, una Rayuela de palabras distribuidas con la finalidad que los/as niños/as se expresen y construyan desde la literatura oraciones y textos, el Escenario Lúdico “Río Atuel” compuesto por pizarras y rollos de papel para expresarse libremente, un espacio lúdico didáctico con telas y objetos que sensibilizan sobre la problemática del Río Atuel. Un sector de dibujos para que los niños se expresen con temas referidos a la naturaleza y que luego se exhibirán en un tendal. La Casa Museo Olga Orozco con actividades poéticas. Las Narradoras contando cuentos de naturaleza. Y los Museos de Arte e Historia Natural con variadas actividades tomando como eje la naturalezaQuehué

Domingo 27 | 15:00. | SUM Municipal.

Peloteros, juegos, regalos, merienda.

XXI Coral de La Pampa

Viernes 11 de agosto en las Subsedes Alta Italia y General Pico.

Alta Italia | 20:00, en el SUM Municipal

Actuarán el Coro Municipal de Alta Italia “Lazos de amistad” y “Larroudé canta”, de Bernardo Larroudé, dirigidos por Eduardo Ferrando y el Coro Municipal de Adolfo Van Praet con la dirección de Miguel Ferrando. Auspicia Municipio de Alta Italia.

General Pico | Centro Cultural Maracó | 19:00.

Se presentarán Coro Polifónico Municipal y Vocal Taninos, dirigidos por Sebastián Ferrando; Renacer Coral con la dirección de María Eugenia Pérez Evangelista; Vocalística con la dirección de Andrés Sosa y el Coro de la Tercera Edad conducido por Sebastián Díaz. Este concierto cuenta con la organización de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Pico.

Sábado 12 de agosto serán sus sedes Doblas y Rancul

Doblas | 19:00. | Centro Cultural Municipal

Formarán parte del espectáculo el Coral Guatraché dirigido por Natalia Atler; el Coro Municipal Santa Teresa y Vocal Taninos, ambos con la dirección de Sebastián Ferrando. Organización de la Dirección Municipal de Cultura de Doblas.

Rancul | 20:00 | Salón de Cultura de la Municipalidad

Participarán Coro Municipal “Quique García” de Rancul con la dirección de Miguel Ferrando; el Coro Municipal de Colonia Barón, con la dirección de Alejandro Yicarean; el Coro “De Voz en Vos” de Realicó, dirigido por Eduardo Ferrando y el Coro “Voces del Alma” del Colegio Secundario Elida Salas de Rancul, dirigido por Rina Jurado.

El XXI Coral de La Pampa ofrecerá 31 conciertos en 28 localidades pampeanas. Es organizado por la Asociación Coral de La Pampa, con los auspicios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, la Asociación de Directores de Coro de la República Argentina (ADICORA), la Organización Federada de Actividades Corales (OFADAC) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU).

Artes visuales

Intendente Alvear

La Vieja Usina

Continúa “Artistas mujeres del MPArtes”. Muestra itinerante que lleva adelante la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa, a través del Museo Provincial de Artes.

Artistas que participan con sus obras:

Souto, Susana “E.1 -92”. Di Liscia, María M. “Apenas Corazón”. Rusi, Rita Olga de Autunno “In Memorian”.Siguelboim, Norma Beatriz “Envoltura”. Villada, Marina “Las ballenas de Salvador”. López, María Gabriela “Mariposa de Agosto”. Córdoba, Leila Jesica “Presencia de Ausencia”. Fresca, María Cristina “Detrás de la Luz”. Rivero, Paula “El tiempo es como el café a la turca, todo borra”. Noya Ana Dolores “Casa Cuna”.

La muestra se puede visitar hasta el próximo 19 de agosto con entrada libre y gratuita.

Fiestas populares

Trenel

Domingo 20 | 10:00. | Predio de las Vías.

Sub Sede de la Fiesta Nacional del Asador Criollo.

Organiza: Club Social y Deportivo Trenel. Acompaña: Municipalidad de Trenel.

Santa Rosa

Centro Cultural MEDASUR | Av. Belgrano Sur 180

Auditorio

Miércoles 9 | 10:00 y 15:00

Concierto Didáctico de la Banda Sinfónica de La Pampa para alumnos de escuelas de Santa Rosa.

Viernes 11 | 18:00

“El origen del hielo – Una aventura congelada”. Musical en vivo para toda la familia.

Una mágica aventura que recorre canciones favoritas junto a dos hermanas y su amigo muñeco de nieve. “Debemos entrar al bosque encantado para descubrir la verdad, el pasado de nuestra reina y conocer el por qué de sus poderes. También esperan villanos con sorpresas que vienen a arruinar toda la diversión con sus fechorías e intentarán apoderarse de nuestro muñeco de nieve favorito”. Un musical lleno de luces, efectos especiales, canciones y diversión.

Entradas numeradas en venta en Librería Biró (Av. San Martín Oeste N.º 119) o https://entradauno.com/

Sábado 19 | 20:00

Concierto de música original para piano del pianista y compositor Julio Mazziotti en el marco de su gira internacional 2023.

Mazziotti desarrolló una consolidada carrera internacional en la cual el hilo conductor de su trayectoria ha sido siempre presentar sus propias composiciones ofreciendo conciertos en innumerables ciudades del mundo, principalmente en América Latina, América del Norte y Europa. Sus composiciones al día de hoy están registradas en 12 trabajos discográficos.

Entradas. Tienen un costo de $1.000 y se pondrán a la venta en el CC MEDASUR una hora antes del concierto. También pueden adquirirse a través de la plataforma http://www.entradaweb.com.ar

Domingo 20 | 18:30

Espectáculo “Mario Bros: como en la película pero en la vida real”. La exitosa película “Mario Bros” llega a las salas teatrales trayendo a la vida real las aventuras de Mario y Luigi en su viaje hacia un asombroso mundo mágico en rescate de la princesa Peach. Inspirada en la película y llevada a cabo por actores y actrices de primer nivel, integrantes de reconocidas compañías de la calle Corrientes de la Capital Federal “Mario Bros” es una obra que emociona a grandes y chicos, con disfraces realistas y un mensaje final para toda la familia.

Entradas en venta: https://planetaentrada.com/ y SmallCenter (Lisandro de la Torre 96, esquina Coronel Gil).

Jueves 24 | 20:30“Lápices, un musical con memoria”. Función despedida antes de viajar a la Fiesta Nacional del Teatro.

Sinopsis: La Plata, 1976. Mientras la Argentina es azotada por una fuerte crisis económica y política, un grupo de estudiantes secundarios se embarcarán en la tarea de luchar por una sociedad más justa. En medio de protestas, actos relámpagos, reuniones de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), ollas populares y peñas, Pablo conoce a Claudia. Una historia de amor, sueños y rock en épocas de represión, secuestros y terror. Una dictadura que intentará aniquilar el espíritu revolucionario de los jóvenes. Una generación militante que se aferrará a sus ideales con uñas y dientes.Basada en un suceso real “Lápices” alza la voz para gritar nunca más; las voces de aquellos jóvenes jamás serán silenciadas. Una ópera de rock nacional protagonizada por artistas de nuestra provincia que interpretan a través de la danza y el canto una historia movilizante. Lápices, reafirma la premisa de que el arte puede cambiar el mundo.

La puesta cuenta con 17 actores y actrices en escena y músicos en vivo que interpretan clásicos del rock nacional. El libro es de Sol Cardozo y Paula Grosse, que además es la directora general. La asistencia de dirección y coreografías están a cargo de Magalí Gigena, la dirección actoral de Carolina Aguerrido, la dirección vocal de Ariel Madrides y la producción general de Lucía Benini.

Reservas y/o consultas por la función:Contactarse al Instagram de la obra: @lapiceslapampa o por Whatsapp al 02954 – 15 82 7880.

Sábado 26 | 21:00

Lucas Upstein -stand up- estrena “Ya no se puede decir Todo”, su último unipersonal de stand up que viene presentando por distintos puntos de nuestro país, Uruguay, Chile y Paraguay.

Comediante nacido el 11 de enero de 1994. Estudió Stand Up con Luciano Mellera y Fernanda Metilli e improvisación con “Mosquito” Sancineto, entre otros. Participó en shows de Stand up en los más importantes clubes de comedia de la Ciudad de Buenos Aires. También se presentó en programas de televisión como “La Noche” (C5N), “Hora de Reír” (Canal 9), “Comedy Central Stand Up Argentina” (Comedy Central y Telefe) y Humor de Medianoche (Telefe – Mar del Plata). Participó en Festivales como “Ciudad Emergente” (2017, 2019), y “Comedy Central Fest” (2017). Grabó 3 especiales de comedia: “Todos Tus Muertos”, “Frankupstein” y “Tu vieja”, disponibles en Spotify. Realizó trabajos de guión para distintos Late Nights del cable argentino y desde el 2019 brinda curso de humor negro para toda Latinoamérica. Tiene 6 especiales de comedia: Qué?, Todos tus muertos, El muertes, Era Otra Época y Atropelló Mató y Huyó, este ultimo estrenado en el 2021.

Entradas en venta: $4.000 en Small Center (Lisandro de la Torre 96 esquina Coronel Gil).

Espacio de Arte “Eduardo Di Nardo” CC MEDASUR

Hasta el 12 de agosto se exhibe “Entre urdimbres y tramas”, muestra de arte textil de Juan Ricardo Wiggenhauser. Referente del Arte Textil Argentino, recibió importantes reconocimientos en este campo creativo del diseño textil. Sus trabajos se caracterizan por el acento en el detalle y la sutileza. Los materiales con los que interactúa provienen directamente de los campos donde recoge las fibras necesarias como barba de trigo, chala (es el único artista de su rubro en trabajarla) y raíces, entre otros.

“Entre urdimbres y tramas” puede visitarse de lunes a viernes de 8 a 12 y lunes y miércoles de 15 a 17. Sábado y domingo de 17 a 19.

Para consultas: curaduriamedasur@gmail.com

Entrada libre y gratuita.

Arte Propio

La Secretaría de Cultura informa que por control de inventario y readecuación del espacio, Arte Propio, local ubicado en el CC MEDASUR de Santa Rosa, permanecerá cerrado al público desde el 27 de julio al 27 de noviembre. De todos modos, tendrá presencia con venta de material bibliográfico de autores pampeanos en las dos Ferias Provinciales del Libro: la Infantil y Juvenil en General Pico (31 de agosto, 1 y 2 de septiembre) y en la Feria Provincial del Libro que se llevará a cabo en el CC Medasur de Santa Rosa, del 5 al 8 de octubre del corriente.

Museo Provincial de Artes | 9 de Julio y Villegas.

“Tiempos registrados”, muestra del artista Gustavo Larsen curada por la Dra. Laura Pomerantz.

Larsen brinda una retrospectiva del trabajo que viene realizando con las diferentes técnicas ancestrales de comunicación con quipus, con mezcla de técnicas de grabado y pintura en soportes y otras alternativas con el fin de sostener el valor patrimonial inmaterial de pueblos originarios. En los abordajes conceptuales expresa problemáticas asociadas a la recuperación de la memoria viva de personalidades relevantes del universo indígena, sus historias y contenido, desde una mirada de artista contemporáneo.

“Tiempos registrados” podrá visitarse hasta el 10 de septiembre de lunes a viernes de 8 a 18. Los días sábado y domingo de 18:30 a 21. Acceso libre y gratuito.