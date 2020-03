Ziliotto y Cabandié en el cauce del Atuel: “Nación va a ser parte de la discusión”, aseguró el funcionario nacional

La visita fue a la altura del puente “Los Vinchuqueros” y participaron funcionarios del gabinete provincial, además de los intendentes ribereños Marta Beatriz Paturlanne (Santa Isabel), Oscar Gatica (Algarrobo del Águila), entre otros jefes comunales de la región.

También fueron parte de la actividad representantes de las distintas instituciones provinciales vinculadas la lucha por los derechos hídricos de La Pampa y representantes de pueblos originarios que realizaron una rogativa pidiendo porque el agua del rio Atuel vuelva a correr por su cauce en territorio pampeano.

Cabandié: “Vamos a ser parte de la discusión”

“Acá hay una cuestión como es la biodiversidad que es lo que se debe poner como primer elemento de análisis”, sostuvo Cabandié para luego afirmar que su presencia en La Pampa tuvo el objetivo de “visibilizar un problema de muchos años”, como es el corte del rio Atuel.

El funcionario nacional hizo especial mención al cambio climático que atraviesa al planeta, “que nos llevará en los próximos años a ver ríos cada vez más secos, lluvias cada vez más pronunciadas. Habrá eventos climáticos que van a alterar la vida de las personas, en el mundo va a ser así y la única salida posible es la fraternidad entre los pueblos entre los ciudadanos, entre los vecinos”.

Consideró que visibilizando las problemáticas de los ríos Atuel y Colorado “estamos dando el mensaje que tenemos que sentarnos a conversar y a dialogar entre todos, siendo justos y partiendo de los principios de equidad de protección de la biodiversidad con los que estamos interiorizados y comprometidos”.

“Tenemos fallos y tenemos normativas, solo hay que poner voluntad y la Nación se compromete a ser parte de las discusiones en el marco del federalismo, la equidad y el derecho al agua que está establecido constitucionalmente”, precisó.

El funcionario nacional reiteró que su visita a La Pampa fue para “visibilizar la situación y apoyar el diálogo para que los problemas se solucionen. No vamos a estar impávidos ante la realidad, solo observándola, sin poner por delante nuestras obligaciones. Vamos a hacer ejercicio de la responsabilidad que tenemos en el cumplimiento de nuestras obligaciones”, expresó.

Ziliotto: “Una causa de todos los pampeanos”

El mandatario pampeano puso de relieve especialmente que la del rio Atuel “es una causa de todos los pampeanos, más allá de las identificaciones políticas, sociales, económicas y culturales”.

“Esa cohesión social es la que nos obliga como gobernantes a respetar la historia, la idiosincrasia y el patrimonio de los pampeanos”, señaló para luego subrayar que “el agua es nuestra y la vamos a defender hasta las últimas consecuencias”.

Mencionó especialmente el hito histórico que configuró la audiencia que se concretó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde el gobierno y lo más representativo en la lucha por los ríos dieron a conocer las razones por las que el río Atuel debe volver a surcar suelo pampeano.

Ziliotto consideró que “hay cada vez más conciencia ambiental y una mayor valoración del agua potable, por eso los gobernantes debemos estar al frente del reclamo popular, esa es la clave para gestionar a favor del pueblo”.

“Con esta visita terminan cuatro años de orfandad, de darle la espalda por parte del gobierno macrista al pueblo de La Pampa”, expresó y consideró que “todos debemos tener conciencia de la problemática y por eso exigimos que Mendoza sea eficiente en el uso del agua tal como lo hacemos en La Pampa en nuestra zona bajo riego”.

Lastiri: “Reclamamos un caudal ambiental”

El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, recordó el derrotero judicial que atravesó La Pampa en su lucha por el rio Atuel e hizo mención de cómo, el corte del rio, se tradujo en el empobrecimiento y consecuentemente en el despoblamiento de la región.

“Acá hubo un éxodo desesperado de personas que se vieron obligadas a migrar en las peores condiciones a otras regiones de la provincia”, sostuvo Lastiri, quien además le relató al ministro Cabadié y a los demás presentes, cuando a instancias de una carta enviada por un agente policial al presidente Juan Domingo Perón en el año 1947, se ordenó a Mendoza realizar sueltas anuales”.

“Hoy reclamamos lo mismo, que haya sueltas anuales, que haya caudales ambientales, pero eso nunca se cumplió por parte de Mendoza, más allá de las gestiones políticas y judiciales que en forma ininterrumpida y sistemática la provincia ha llevado adelante”, dijo.

El titular de la cartera de recursos hídricos no olvidó mencionar “la actitud evasiva” del anterior gobierno nacional que intentó fijar un caudal mínimo sin realizar ningún estudio serio y afirmó que “La Pampa necesita que la Nación no sea cómplice de esta situación. No que juegue a favor nuestro, sino que lo haga a favor de la integración de la región”.

Jorge Scarone: “Una visita simbólica”

Por su parte, el representante de la Universidad Nacional de La Pampa ante la CIAI, amplió señalando que “el concepto de biodiversidad de este rio se grafica cuando se comprende que este rio es la conexión nacional entre el sector norte del país y la Patagonia”.

Finalmente, y visiblemente emocionado, le agradeció al ministro Juan Cabandié su presencia en la provincia, “es simbólica y muy fuerte para los que somos de los ’70, porque el hecho de que un nieto recuperado se haga presente nos da una señal y también tiene un vínculo con lo que significa para los pampeanos recuperar el rio”, concluyó.