Ziliotto recibió a Rossi quien visitó dependencias de las FF.AA.

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, visitó hoy guarniciones militares en la provincia de La Pampa y luego fue recibido por el gobernador Sergio Ziliotto, con quien ofreció una conferencia de prensa. El funcionario nacional destacó el rol de las fuerzas armadas durante la pandemia mientras que el Gobernador ratificó la necesidad de seguir avanzando en la construcción de un país federal.

El funcionario nacional llegó a la Provincia junto al secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, José Francisco Cafiero, y fue recibido en el aeropuerto santarroseño por el vicegobernador, Mariano Fernández, el intendente Luciano di Nápoli y el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli.

En principio recorrieron instalaciones de las fuerzas armadas en Santa Rosa y luego el titular de la cartera nacional se reunió con el Gobernador, tras lo cual ofrecieron una rueda de prensa.

“Un Argentina federal”

Ziliotto dio formalmente la bienvenida al ministro Agustín Oscar Rossi, expresando que “es un orgullo que, una vez más, un ministro nacional esté en la provincia de La Pampa. Ya perdimos la cuenta, pero supera ampliamente la decena de ministros y ministras que vinieron al territorio profundo de la República Argentina, analizando las prioridades de cada región, cumpliendo con un mandato que no sólo tiene que ver con la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sino también es parte del mandato popular que votó una propuesta de Gobierno que pudiera poner en marcha una Argentina federal”.

“Aquí, en La Pampa -dijo el primer mandatario- me escucharon varias veces decir que nosotros les prometimos en un Acta Acuerdo, junto al presidente y los 23 gobernadores, poner en marcha una agenda federal. A poco más de un año y medio, nos visitaron el señor presidente y, como les decía, más de una decena de ministros del gabinete nacional. Y siempre vinieron a palpar cuáles son las necesidades y a traer respuestas”.

“El caso de hoy es especial -puntualizó Ziliotto a referirse a Agustín Rossi-, lo recibo como ministro y como ex colega en la Cámara de Diputados, una etapa muy enriquecedora, en el cual él también, como integrante del interior profundo, defendió el federalismo. Entendiendo que a pesar de lo que nos quieren vender desde el poder concentrado, específicamente desde los medios de comunicación de la Capital Federal, el país no termina en la General Paz”.

En relación a lo institucional, el Gobernador agradeció “a Agustín todo el apoyo que nos dio desde una institución señera como lo es el Ejército Argentino; el apoyo y el acompañamiento que tuvimos en este largo año de pandemia, en el cual podimos articular respuestas, demostrando que el Estado puede ser eficiente”.

Explicó que “otra de las batallas ideológicas que tenemos permanentemente quienes creemos en el rol del Estado, un Estado que cuando pase la pandemia, podrá mostrar que fue uno de los grandes protagonistas. A lo largo del mundo se van a ver los distintos resultados que dejó la pandemia según el rol que cumplió el Estado. Creo que tenemos que discutir en la República Argentina, más aún cuando nos quieren llevar a otra discusión, cuál debe ser el rol del Estado, presente y con capacidad de intervenir no sólo en la economía sino en la vida de todos argentinos a partir de la prestación de servicios públicos de calidad”.

“Sabemos el rol que tiene la salud pública y el que tiene hoy en la actualidad”, indicó el mandatario y fustigó la actitud del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la enorme mayoría, casi el 80% de la responsabilidad de brindar salud a la sociedad pasa por el sector privado”.

En este sentido ratificó la necesidad de un Estado presente y destacó el trabajo en común de la jurisdicción nacional, provincial y municipal en la lucha contra la pandemia.

“Vengo de tener una reunión con los intendentes y las intendentas de La Pampa, y podemos resumirla en un mismo sentimiento: preocupación, pero también ocupación, porque en la enorme mayoría de los distritos provinciales no hay ningún tipo de grieta, la grieta la están inventando aquellos que hoy están buscando un atajo a partir del sufrimiento de la sociedad pampeana, de la sociedad argentina, y buscan utilizar la pandemia para juntar un voto más”, advirtió.

Reiteró al respecto que “hay sectores de la oposición que no tienen dudas en utilizar la muerte para juntar votos, eso es lo que, quienes tenemos responsabilidades ejecutivas, los que tenemos que tomar decisiones diarias, muchas veces dolorosas; no estamos dispuestos a hacer. No nos enamoramos de la pandemia, ¿quién se puede enamorar de restringir libertades? Simplemente es lo que nos tocó, gobernar con un elemento desconocido, pero estamos aprendiendo y, cuando uno pasa la zaranda, lo que queda es un gran compromiso de todas las jurisdicciones, en todos los sectores que quieren una Argentina mejor y que quieren terminar lo antes posible con esta pandemia”.

Conceptos del ministro Rossi

Rossi expresó su satisfacción por estar una vez más en La Pampa y destacó que se trata de “una Provincia que siempre gobernó muy bien el peronismo, con un Estado presente, equilibrio fiscal y desarrollo productivo”.

“Mi presencia hoy acá tiene que ver con una política que impulsa el presidente de la Nación de recorrer el país, habida cuenta que las unidades militares están presentes en toda la Argentina”, indicó.

Puso en valor el trabajo de las Fuerzas Armadas durante la pandemia, distribuyendo alimentos, contribuyendo en la campaña de vacunación y armando hospitales modulares donde eran requeridos, entre otras acciones.

“En todo el país las Fuerzas Armadas desarrollaron una tarea enorme y curiosamente la pandemia le permitió demostrar todas las capacidades que tienen, darle visibilidad al accionar que llevan adelante y también obtener una consideración más que positiva del conjunto de la sociedad”, afirmó.

En este sentido subrayó que “el trabajo realizado permitió también fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil y eso nos pone muy contentos porque es algo en lo que vemos trabajando desde hace mucho tiempo”.

Puntualizó que tanto el Gobierno provincial como el nacional “afrontaron al asumir un escenario económico complejo al que a los tres meses se le sumó la pandemia, y por eso hubo que cuidar la salud de argentinas y argentinos tratando de no afectar los buenos indicadores de crecimiento económico que tuvimos el año pasado y el primer trimestre de este año”.

Se refirió a la desigualdad mundial en cuanto a la obtención de vacunas y aseguró que la Argentina “está en el lote de los países que debe hacer un esfuerzo enorme para conseguir vacunas para sus habitantes”.

“Confiamos en la Argentina, confiamos en nuestra potencialidad y estamos seguros que a la salida de la pandemia vamos a encontrar la posibilidad de seguir reconstruyendo la Argentina”, dijo.

Edificio de la ex Escuela Hogar

En cuanto a la Ex Escuela Hogar Nº 141, donde hoy desarrolla sus tareas el Comando de la Brigada X, el ministro aseguró que conoce desde hace “muchísimo tiempo el tema y el caso, pero en este momento no es parte de la agenda prioritaria”.

Aunque el ministro aclaró que “el Gobernador sabe que nosotros tenemos toda la voluntad de diálogo, y en esa voluntad de diálogo hay que contemplar que hay un solo Comando, que allí trabajan 500 personas, y hay que encontrarles un lugar donde lleven a cabo sus tareas, porque la verdad es que La Pampa es un distrito importante para nosotros y no queremos irnos”.

