Ziliotto presentó el Presupuesto 2021

2021 FINALIDAD ADM.CENT DESCENTR. TOTAL % Administración Gral. 19.360.102.351 0 19.360.102.351 19,63% Seguridad 5.201.324.128 0 5.201.324.128 5,27% Salud Pública 15.447.713.138 0 15.447.713.138 15,66% Bienestar Social 11.198.182.221 5.089.940.566 16.288.122.787 16,51% Cultura y Educación 25.542.156.061 0 25.542.156.061 25,90% Ciencia y Técnica 193.751.623 0 193.751.623 0,20% Desarrollo de la Economía 11.610.719.664 4.384.649.306 15.995.368.970 16,22% Deuda Publica 605.885.779 6.500 605.892.279 0,61% T O T A L 89.159.834.965 9.474.596.372 98.634.431.337 100,00%

En los primeros meses, la caída de la economía y su correlato en la recaudación, comenzó a hacer mella en las arcas provinciales, y luego se agregaron los efectos de la pandemia, que volvieron a impactar en los recursos en forma negativa generando nuevos gastos e inversiones, aumentando la diferencia entre los gastos y los recursos, activando una modificación presupuestaria para el corriente año para utilizar reservas por $ 1.750.000.000.Si bien la crisis de la Deuda Pública Nacional, en gran parte ha sido superada, la dinámica de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por la COVID-19 sigue dando a lugar a una divergencia entre las velocidades de crecimiento de los ingresos y del gasto público cuyas consecuencias, manifestadas en la existencia de un resultado deficitario no se agotaron ni se limitan al ejercicio fiscal 2020 sino que, según las estimaciones, trascienden a los flujos proyectados para el Ejercicio Fiscal 2021. Por lo tanto, la autorización para gastar e invertir los recursos públicos percibidos que se solicita al cuerpo legislativo, conlleva la obligación de ahorrar en el desarrollo del Ejercicio venidero la suma de $ 1.625.000.000 además de un uso gradual de las reservas acumuladas en ejercicios anteriores por hasta la suma de $ 2.000.000.000.La situación financiera provincial permitió no incurrir en el endeudamiento de corto plazo como desgraciadamente debieron recurrir la mayoría de las provincias argentinas. Las reservas están permitiendo su actuación como un Fondo Anticíclico necesario para una economía que no puede soportar mayor presión fiscal.Desde el inicio de la pandemia no se ha visto menguado el desarrollo y aplicación de las políticas públicas fijadas por el Gobierno, al margen de la satisfacción de los nuevos desafíos que la misma generó y seguramente generará el siguiente año.

Teniendo en cuenta las erogaciones según su carácter económico y discriminadas por Partida Principal, se obtienen los siguientes guarismos:

2.021 % EROGACIONES CORRIENTES 80.011.831.968 81,12% Personal 40.566.008.521 41,13% Bienes y Servicios No Personales 12.535.167.288 12,71% Intereses de la Deuda 611.300.807 0,62% Transferencias Corrientes y de Capital 23.452.155.717 23,78% Crédito Adicional 2.847.199.635 2,89% EROGACIONES DE CAPITAL 18.622.599.369 18,88% Bienes de Capital 1.432.836.689 1,45% Trabajos Públicos 10.509.189.353 10,65% Bienes Preexistentes 259.319.875 0,26% Inversión Financiera 6.421.253.452 6,51% TOTAL 98.634.431.337 100,00%

