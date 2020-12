Ziliotto participó del lanzamiento del Plan Nacional de Vivienda

El Gobernador aseguró que “reconforta participar de un acto de lanzamiento de un programa de viviendas” y destacó que se realiza “en el marco de un federalismo no declamado, sino llevado a la realidad, no solo por un compromiso de campaña, sino por voluntad política”.“Este programa se lanza en el interior profundo del país, con un Gobierno que mira a todos los argentinos de la misma manera y que da igualdad de oportunidades”, destacó.Aseguró que “para los pampeanos es un día muy esperado. Durante los cuatro años de la anterior gestión de Gobierno nacional, solo hemos podido construir con recursos nacionales 63 viviendas, ¿y saben porqué?, porque nos dijeron que en La Pampa no había villas. Nos castigaron por ser eficientes”.Aclaró que “de todos modos seguimos construyendo. El exgobernador Carlos Verna lanzó en el año 2017 un programa que hoy seguimos llevando adelante, construimos viviendas junto con los intendentes, en una provincia federal, porque así como declamamos y reclamamos federalismo, en La Pampa lo ejercemos”.En este sentido informó que “en nuestra Provincia está en marcha un programa para construir 1.000 viviendas con recursos provinciales, por eso para nosotros es un día muy especial, porque el Gobierno nacional que usted encabeza va a darle dignidad, inclusión y garantía de derechos a los pampeanos”.Subrayó que “entre todos debemos garantizar que todos los argentinos, más allá de donde vivan, tengan la posibilidad de acceder a un techo digno”.“No queda más que agradecerle presidente, en nombre de este Gobernador, no en nombre de este Gobierno, sino de todos los pampeanos por tenernos en cuenta. Hace muchos años que el Gobierno nacional no construía viviendas en la provincia de La Pampa, por eso para nosotros hoy es un día de fiesta”, concluyó.

Argentina Construye

Es un programa federal de inversión pública que llevará adelante el Estado nacional que articula las obras con los gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad y en el que piensa invertir casi 30 mil millones de pesos.

Argentina Construye se diseñó para responder ante la emergencia, atendiendo los déficits de vivienda, de infraestructura sanitaria y de equipamiento urbano. Tiene además el objetivo de dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas a la construcción, motorizando así las economías locales y regionales y promoviendo la creación de empleo genuino.