Ziliotto firmó convenio con el Intendente de Bernasconi para construir un SUM

“Sólo se puede honrar la política si se honra la palabra”, afirmó el gobernador Sergio Ziliotto en ocasión de la firma, con el intendente de Bernasconi, Miguel Ángel Kittler, de un convenio de colaboración para construir un salón de usos múltiples en el instituto secundario, Mariano Moreno, que demandará una inversión de 25 millones de pesos.

Durante su estadía en esta localidad, el mandatario recorrió los establecimientos educativos de primaria y secundario, dialogó con directivos y docentes y finalmente se reunió con las autoridades del frigorífico HV, que opera en la localidad.Acompañaron al mandatario pampeano: el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; y el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el diputado provincial Oscar Beilmann; y el subsecretario de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld. Estuvieron presentes funcionarios municipales y miembros de la sociedad civil.

Cumplir con la palabra

“Quienes abrazamos la política como una de las principales herramientas de transformación de la sociedad y de la mejora de la calidad de vida, decimos que sólo se puede honrar la política si se honra la palabra”.

Recordó que en 2019 “vimos que era necesario un espacio comunitario. Hoy estamos aquí, luego transitar la parte más dura de la pandemia, cumpliendo con la palabra. Para que Bernasconi tenga la posibilidad de hacer esta obra y que los recursos queden en la localidad”.

Destacó que la descentralización es “una herramienta que nos permite trabajar en forma mancomunada a los gobiernos provincial, municipal y las instituciones que dan respuesta a cada una de las necesidades de la sociedad”.

“Con la transferencia de responsabilidades se transfieren también los recursos, que dan respuestas y mueven la economía local, y así obtenemos los resultados que marcan la eficiencia del programa: que los recursos queden aquí, porque no tengo ninguna duda de que es la mejor forma de hacerlos eficientes. Cuando los fondos se ejecutan cerca de la gente hay menos margen de error y se optimizan los recursos”.

La realidad de Bernasconi

El mandatario analizó que Bernasconi tiene hoy “una realidad diferente a otras localidades, con un gran fortaleza de la economía pampeana: la industria frigorífica”.

Por eso venimos a dar respuestas a una necesidad educativa y también a visitar el frigorífico que es el motor de la economía de la zona, porque sabemos que la mejor manera que tenemos de apuntalar la producción y el trabajo es apoyando a nuestras empresas”.

“Tenemos -continuó Ziliotto- un Gobierno nacional que apunta a desarrollar la Argentina a partir de generar actividad económica y proteger a la industria nacional, creando trabajo argentino”.

“El Estado debe estar al lado de los que arriesgan, al lado de los que antes de elegir la especulación financiera apuestan a seguir invirtiendo, aún en épocas de crisis”, expresó.

También destacó que “estamos transitando la pandemia con un gran nivel de actividad económica, no solamente en la industria. No tuvimos que soportar grandes despidos de personal porque logramos una conjunción en la que el Gobierno provincial puso a disposición las herramientas que tiene a través del Banco de La Pampa”.

“Los invito a seguir trabajando, cuenten con el Gobierno provincial y su estructura y, en este caso, este convenio no tendrá ningún tipo de trabas desde lo económico. Están garantizados los recursos”, finalizó Ziliotto.