Ziliotto entregó viviendas y anunció obras en Jacinto Arauz

El Gobierno de la provincia concretó hoy una nueva entrega de viviendas construidas mediante el Plan Provincial “Mi Casa”, en esta ocasión para beneficio de cuatro familias radicadas en la localidad de Jacinto Aráuz.

La oportunidad ameritó la presencia del gobernador, Sergio Ziliotto, que viajó acompañado por el vicegobernador Mariano Fernández, el ministro de Obras Públicas, Juan Ramón Garay y el titular del IPAV, Jorge Lezcano.

Jésica Lucero, adjudicataria de una de las viviendas, aprovechó para agradecer a la intendencia y al gobierno de la Provincia, por concretar una obra “esperada y soñada”. Por su parte la intendenta reconoció que en su localidad, “hace años que no teníamos la alegría de entregar viviendas, por eso es una satisfacción observar los rostros de los nuevos jóvenes adjudicatarios que ven concretado un sueño largamente anhelado” señaló. En igual sentido apuntó a lo positivo del Plan Provincial “Mi Casa” sosteniendo que este proyecto de construir las viviendas comenzó con la gestión del intendente anterior.

“Acompañé al exintendente Oscar Beilman durante 12 años y en ese periodo se pudieron entregar más de 150 viviendas. Lamentablemente, en los últimos cuatro años, los desfasajes económicos y la discriminación que sufrió La Pampa por parte del gobierno nacional en materia de obras públicas, perjudicó a los pampeanos en general. Jacinto Aráuz tiene un alto déficit en viviendas, hay mucha gente esperando la posibilidad de cumplir con este sueño” afirmó la titular de la comuna previo a solicitar a los adjudicatarios que paguen las cuotas y el cuidado de las viviendas ya que, según su propia experiencia, “la casa es todo, el resto viene después”.

Obras y promesas cumplidas “honrando la política”

El gobernador Sergio Ziliotto felicitó a los adjudicatarios y anunció dos obras de importancia para la localidad: asfalto e iluminación para el acceso y asfalto en distintos sectores de la localidad.

“Es un gusto estar aquí no solo por la alegría de concretar el sueño de estas familias, , sino por la posibilidad de decirles que venimos cumpliendo con lo prometido en campaña. Ustedes hicieron posible que tanto la intendenta como yo estuviéramos en la función pública, y una de las principales formas que nosotros utilizamos para honrar la política es hacernos cargo de cumplir las promesas realizadas en campaña” señaló Ziliotto.

El gobernador explicó que la presencia en Jacinto Aráuz no se acotó al eventual corte de cintas sino que, además, le llegada resultó oportuna para concretar reuniones de trabajo con la intendenta. “Con ella planificamos las obras que el Ejecutivo municipal junto con la comunidad estiman que son las prioritarias para ejecutar. Desde el 2005/2006 cuando comencé a compartir orgullosamente la gestión del ex gobernador Carlos Verna, se decidió avanzar con la descentralización pensando que la mejor forma de redistribuir los fondos públicos es tomar decisiones cerca de la gente y, precisamente, quienes a diario están al lado de la gente son los titulares de los municipios” prosiguió.

En ese contexto anunció dos trabajos “conjuntos de municipio-provincia” que comprenden ejecutar los proyectos de reasfaltado, señalización e iluminación del acceso a la localidad en toda su extensión, como así también el asfaltado de varias calles internas.

En relación directa a las operatorias de viviendas dijo, que “está fundado en la solidaridad: los gobernantes ponen el dinero y los beneficiarios la responsabilidad social. Hoy, en Jacinto Aráuz, hay más de 80 familias que esperan la oportunidad de acceder a una casa. Y eso lo vamos a poder hacer entre todos, estamos trabajando para ello, vamos a potenciar el Plan “Mi Casa” para dar respuesta a las 80 familias que esperan aquí y a las casi 12 mil que esperan en toda La Pampa, para eso contamos con el aporte solidario de los que ya tienen su vivienda. Con el pago de la cuota van a aportar para que otros también cumplan el sueño techo propio. Entre todos vamos a hacerlo, queremos mejorar la calidad de vida de todos los pampeanos y continuar sosteniendo aquello de que, en La Pampa, no existen pueblos chicos ni grandes, sino pampeanos” concluyó.