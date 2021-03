Ziliotto anunció que próximamente estarán en ejecución 2.000 viviendas en La Pampa

El gobernador Sergio Ziliotto detalló que las casas corresponden a los planes Mi Casa, al cupo del programa nacional Casa Propia de 894 unidades asignadas a la provincia, y a las que se construyan a través del PROCREAR nacional de gestión provincial, donde hay un fuerte aporte financiero nacional y una gran interacción a partir de la tierra y la infraestructura por parte de la provincia. Subrayó que “darán soluciones habitacionales, generarán actividad económica y crearán más de 4000 puestos de trabajo para pampeanas y pampeanos”.

El mandatario pampeano encabezó el acto en el que se firmaron convenios con intendentas e intendentes de 10 localidades para la construcción de 45 viviendas del plan Mi Casa, además de anunciarse la distribución que se asignó a las 894 casas que el Gobierno nacional construirá en La Pampa. Y ratificó que se ejecutará el Plan PROCREAR, a través de una operatoria conjunta entre los Gobiernos nacional y provincial.

Junto al gobernador Ziliotto estuvieron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón Garay; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; y las gerentas del organismo de vivienda, Eica Riboyra y Romina Montes de Oca.

En principio Ziliotto agradeció la presencia de intendentas e intendentes y destacó que “la entrega de viviendas no es sólo uno de los principales actos que más gratifica a un gobernante, sino que es la expresión tangible de lo que es el federalismo, el trabajo conjunto”.

“Es una gran satisfacción porque esa semilla que se plantó en la gestión del gobernador Verna, de trabajar en conjunto para que todos seamos partícipes, de lograr que la mayor cantidad de pampeanas y pampeanos tengan el techo propio ha sido internalizada y comprendida y se está ejecutando por parte del Gobierno nacional”, sostuvo.

Valoró el trabajo mancomunado de la Nación, la Provincia y los municipios porque “entre todos hacemos la mayor justicia social a través de la vivienda propia, pero también cada vez más eficiente la aplicación de los fondos públicos, de las pampeanas y los pampeanos.”

“Nos verán trabajar en conjunto, en forma transversal en cada una de las decisiones y necesidades de los pampeanos. No hay signo político de quien gobierna, porque como precisó Jorge -Lezcano-, estamos asignando de acuerdo a la cantidad de habitantes, al déficit habitacional y también complementando una operatoria con la otra”.

Reiteró el pedido a intendentas e intendentes “que no demoren, que avancen porque siempre van a tener atrás al Gobierno provincial, porque vivienda que se termina, vivienda que comienza otra”. En este mismo sentido puntualizó que el Gobierno nacional “nos ha asignado 894 viviendas con el compromiso de que cuando estén a punto de finalizar volvamos a tener otra operatoria.

Puntualizó que se “empieza a cristalizar la respuesta a una de las principales promesas de campaña, que es hacer viviendas para los sectores vulnerables pero también para los sectores de clase media que tienen un poder adquisitivo un poco superior”.

En este sentido explicó que se pone en marcha una operatoria inédita, “el PROCREAR nacional de gestión provincial, donde hay un fuerte aporte financiero nacional y una gran interacción a partir de la tierra y la infraestructura que aporta la Provincia”.

Subrayó que en pocos meses “va a estar en construcción algo de lo que habíamos perdido la memoria, más de 2000 viviendas en ejecución, más de 2000 unidades de generación de actividad económica que a su vez va a generar más de 4000 puestos de trabajo para pampeanas y pampeanos, creo que eso es lo que nos tiene que fortalecer y darnos incentivo para avanzar sin demorarnos”.

Conceptos de Jorge Lezcano

Por su parte, el titular del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda dio datos ilustrativos de cómo avanza la ejecución de viviendas en todo el territorio provincial.

Informó que 140 viviendas fueron entregadas durante la pandemia y actualmente hay 263 en ejecución.

“Como decía uno de los intendentes se trata del techo y es la movilidad del pueblo. Por eso el señor Gobernador dijo el 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa que la política habitacional es política de Estado y así la estamos ejecutando”, afirmó.

Se refirió a la obtención de suelo urbano para la construcción de viviendas, tema de compleja resolución no solo en La Pampa sino en el resto del país. En este sentido informó que la Provincia cuenta con 136 hectáreas declaradas de utilidad pública de las que ya puede disponer, en tanto que en Santa Rosa hay 68 hectáreas más que se encuentran en proceso de acuerdo para su utilización

“Estamos trabajando en el fortalecimiento de todas las aristas que convergen en la problemática habitacional, porque el déficit habitacional no es responsabilidad de uno, sino de varios actores, donde la intervención de un Estado presente es imprescindible”, concluyó

Convenios Plan Mi Casa

Los municipios que firmaron por el plan Mi Casa fueron los siguientes: Telén: 8, Luan Toro: 5, Metileo: 6, Gobernador Duval: 4, Pichi Huinca: 4, Maisonnave: 4, Cuchillo Có: 2, Chacharramendi: 4, La Adela: 6 y La Reforma: 2.

Cupo viviendas nacionales

Localidades de más de 10.000 habitantes: Santa Rosa: 280, General Pico: 200, Toay: 40, General Acha: 40, Eduardo Castex: 40.

Localidades de entre 10.000 y 7.000 habitantes: Colonia 25 de Mayo: 34, Intendente Alvear: 30 y Realicó: 30.

Localidades de entre 7.000 y 3.000 habitantes: Se asignaron 20 localidades a Victorica, Guatraché, Macachín, Ingeniero Luiggi, Catriló, Quemú Quemú, Rancul, Trenel, Santa Isabel y Colonia Barón.

