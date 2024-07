Viticultura: Gobierno apuntala el crecimiento de las vides con más capacitaciones y talleres

Acompañando el crecimiento de la producción vitivinícola en la Provincia, el Ministerio de la Producción realizó talleres en Casa de Piedra, 25 de Mayo y Pichi Huinca.

Desde la Dirección de Agricultura del Ministerio de la Producción, teniendo en cuenta el avance de dicha producción en estas localidades, como también la importancia de la poda para obtener un buen rendimiento de las vides, se llevó a cabo este taller sobre “Técnicas y Prácticas de poda en cultivo de vid”, del que participó un importante número de productores, estudiantes, técnicos y empleados de los viveros forestales provinciales, dependientes de la Dirección general de Recursos Naturales e interesados de cada una de las zonas.

Acompañaron también cada jornada representantes del Ente Provincial del Río Colorado, de la comuna de Casa de Piedra y de los municipios de Gobernador Duval, 25 de Mayo, Trenel y Pichi Huinca.

Al respecto la directora Natalia Ovando, destacó a la Agencia Provincial de Noticias que el Instituto Nacional de Vitivinicultura en el 2023 publicó un informe que revela el incremento de la superficie cultivada en La Pampa con viñedos, en un 52% en los últimos diez años, mientras que en el resto del país disminuyó un 6%, “este dato da el marco de estas capacitaciones, el por qué de la necesidad de hacer este ciclo sobre poda y en todo lo asociado al cultivo de vides como manejo del viñedo, sanidad, etc”.

Remarcó además que no “solo es interesante el incremento en superficie, sino también la adopción de tecnologías que se va teniendo” y agregó: “la mayor superficie se encuentra en los departamentos Curacó y Puelén; siendo 25 de Mayo, Gobernador Duval y Casa de Piedra los pioneros en el desarrollo de este cultivo y de ahí comenzó hacia el interior de la provincia un interés en el desarrollo de la práctica vitivinícola”. Ante ello es que “desde la Provincia acompañamos para formar al productor sobre todo para el desarrollo de mano de obra calificada en este caso para la poda de los viñedos, que es una de las prácticas fundamentales que termina definiendo la producción del mismo”.

Por su parte, el gerente de Producción del E.P.R.C. José María Larrazabal, comentó que la actividad de 25 de Mayo se realizó con la colaboración de Bodega del Desierto para realizar la parte práctica y se contó con la participación de alumnos del Centro Educativo Polivalente y vecinos de la localidad que se capacitaron también.

En referencia al Taller manifestó. “es importante para generar información y herramientas para la sociedad y por ende mano de obra. Y sobre todo brindar conocimientos para todo el proceso de producción, desde el desarrollo de una planta de vid, hasta como mantener o recuperar plantaciones”.

Y agregó que “la viticultura es una actividad que esta creciendo en la Provincia por lo tanto es importante capacitar sobre cada eslabón de la cadena, y este es uno de los más importantes del trabajo a campo, porque cada tarea bien realizada sobre la vid se refleja en la producción posterior”. Los talleres realizados en Casa de Piedra y 25 de Mayo, fueron dictados por el asesor del EPRC, Enzo Mugnani.

Pichi Huinca

En el cierres en dicha localidad, la ministra de la Producción, Fernanda González, señaló, que “se viene acompañando desde el Gobierno provincial, por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, todo el desarrollo de la cadena vitivinícola, desde el área productiva, en la zona bajo riego, como en los emprendimientos que se están llevando adelante en diversas localidades, como así también el crecimiento de las bodegas pampeanas, el desarrollo del enoturismo, a través de la Secretaría de Turismo, y la vinculación comercial con jornadas”. Respecto de este último punto puso como ejemplo la jornada realizada días atrás, “donde se generó un espacio en el que se pudo visibilizar las áreas productivas, la bodegas que están comercializando su producción, con el sector gastronómico, vinotecas, supermercados, hotelería, cotos de caza, entro otros”.

En forma conjunta con el Consejo Federal de Inversiones, se vienen realizando estudios, “para determinar qué características tienen nuestros suelos y el clima y si eso permite que avancen estas producciones no tradicionales”. Además, la ministra ponderó que no solo comprobamos “que la provincia tiene características que permiten el desarrollo del viñedo, sino también la excelencia en la calidad de los vinos”.

Este es el camino que “nos ha marcado nuestro gobernador: acompañar las iniciativas privadas, además de diversificar la matriz productiva, como se viene realizando durante estos últimos años, no solo con el desarrollo y el gran potencial que tiene la vid, sino también con otros cultivos como pistachos, nogales, etc.”.

En oportunidad de realizarse dicho taller en la localidad de Pichi Huinca, el presidente de la Comisión de Fomento, Carlos Ferrero, comentó que esta actividad “es sumamente importante para la localidad, ya que va a contribuir a mejorar sustancialmente la producción de uvas”, y remarcó que “la poda define una buena o una mala cosecha, hacer una mala poda puede reducir sustancialmente el rendimiento de uvas de un viñedo o a la inversa”.

Luego destacó la presencia de referentes de distintas localidades, sobre todo de la ruta 4 como Trenel, Arata, Caleufú, pero también de Colonia Barón.

Justamente estuvo participando el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Trenel, Raúl Bogetti, quien detalló que desde hace 2 años comenzaron con esta producción “lo hicimos con tres hectáreas de plantación y estamos agregando una más, por lo que esperamos contar para fin de año con alrededor de 18 mil plantas”.

Y adelantó que para marzo del 2025 esperan realizar la cosecha que está planificada, “con lo cual prevemos contar con una buena producción”, y señaló en ese sentido que “estamos dando los pasos iniciales de esta plantación de vid con el fin de ofrecerle algo más, no solo a los socios de la Cooperativa, sino a la gente de la zona que está conociendo esta nueva producción para el norte de La Pampa”.

La disertación de dicho taller estuvo a cargo de la docente de la Facultad de Agronomía de la UNLPam, Gisela Rosané, quien se refirió al taller, remarcando que “fue una excelente jornada, con mucha gente proveniente de viñedos de distintas localidades de la Provincia”, y detalló que en principio “se hizo una parte teórica hablando de la fenología del cultivo y los diferentes sistemas de conducción de poda que existen, para cerrar con una parte práctica ya en el viñedo observando situaciones reales”.