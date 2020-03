Visita guiada “Homenaje a la Mujer Pampeana”

Con excelente recepción de parte del público, se llevó a cabo la visita guiada “Homenaje a la Mujer Pampeana”, organizada desde las Secretarías de Turismo y de la Mujer, la Dirección de Turismo de Santa Rosa y la participación especial de la UNLPam a través de alumnos de la Licenciatura en Turismo.

Desde el área de Turismo provincial el objetivo fue que “las mujeres estén más presentes en los circuitos turísticos”, según dijo la secretaria Adriana Romero. “La forma de rescatar sus historias de vida fue relacionarlas con los espacios donde desarrollaron su trabajo, su obra artística o su accionar político o social”, se organizó así un recorrido de aproximadamente dos horas de duración, por el centro de la ciudad de Santa Rosa.

“Lo hicimos en Santa Rosa por lógicas razones, la Secretaría tiene su sede acá, pero instamos también a que otras localidades se organicen y, desde el Turismo también sean reconocidas cada una de las mujeres y su aporte a la sociedad”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, destacó que “se trata de mujeres que han hecho a la historia pampeana, que fueron parte activa en distintos ámbitos”. Manifestó que “nombrarlas y visibilizarlas de esta manera es también una forma de honrarlas por su esfuerzo, su lucha y su obra”.

José Minetto, director de Turismo de la Municipalidad de Santa Rosa, también se sumó a la bienvenida a los presentes, destacando la actividad como una forma más de reconocimiento a las mujeres de todo el territorio provincial.

Circuito peatonal por el centro

La organización del circuito correspondió a personal técnico de la Secretaría de Turismo, una vez consensuados los nombres de quienes serían reconocidas. Posteriormente, fueron los alumnos de la Licenciatura en Turismo Verónica Pallero, Mónica Salvador y Cristian Machado quienes se encargaron de realizar la guiada.

La actividad comenzó puntualmente a las 17, frente a la sede central de la Universidad, para continuar por el ex edificio de la Escuela N° 2; a estos espacios le siguieron la sede provincial de la Unión Cívica Radical, la biblioteca Socialista sobre calle Juan B. Justo, el edificio de la ex Escuela Normal, el Museo de Artes de la Provincia, el CMC –en particular el Archivo Histórico Municipal-, el Museo de Ciencias Naturales, la sede del Partido Justicialista sobre calle Hipólito Irigoyen y la sede actual del Registro Civil, antiguamente Legislatura Provincial.

En cada uno de estos espacios se mencionó a una o varias de las mujeres que aportaron a la historia y desarrollo de la ciudad y, por ende, de la provincia toda. El recuerdo particularmente fue para la profesora y poeta Margarita Monges, para la primera maestra de Santa Rosa, Enriqueta Schmith; las primeras mujeres del radicalismo provincial y Hortensia Maggi por el socialismo. También se recordó el accionar de María Luisa Lordi, Hilda Correa de Carrizo, la artista plástica Velma Toscano y la historiadora Hilda París.

En el Museo de Ciencias el reconocimiento fue a todas las que emitieron por primera vez el voto femenino, ya que allí fue el lugar del sufragio; posteriormente fueron reconocidas las mujeres del Justicialismo pampeano a través de Delia Parodi y, finalmente, las primeras Legisladoras provinciales en la persona de Dora Bracamonte.

El circuito concluyó en la Secretaría de Turismo, con un recuerdo especial hacia Olga Orozco, a pocos días de cumplirse el centenario de su nacimiento; y un homenaje a las Mujeres del Oeste Pampeano mediante la lectura de un poema del poeta Ariel “Alpataco” Vasquez.

Hubo una degustación de vinos de bodegas pampeanas, y la invitación especial a todos los presentes a recorrer y visitar la Muestra de Tejedoras de la Patagonia, exhibida en el Centro Cultural Medasur.

