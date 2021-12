Una pampeana en el cuerpo técnico de “Las Lobas”, en Sudamericano de básquet

El seleccionado femenino de básquet sobre silla de ruedas venció a Chile por 62-13, en su debut del Campeonato Sudamericano que se disputa en el CeNARD, Buenos Aires. Una de las protagonistas es la pampeana Romina Iglesias, quien integra el staff técnico como segunda asistente. Además, es la entrenadora del seleccionado juvenil.

Iglesias, es profesora de Educación Física y trabaja desde hace más diez años en la Escuela de Irregulares Motores de Santa Rosa y se capacitó en la parte deportiva de las personas con discapacidad. Hoy es una de las responsables del básquet sobre sillas de ruedas que nuclea la Asociación Civil Deportiva Pampeana.

Desde el 2018, la entrenadora pampeana trabaja junto al staff del equipo nacional, cuando en agosto de aquel año participó del mundial en Hamburgo, Alemania. Fue incorporada al cuerpo técnico de la Mayor, equipo en el que trabaja en la preparación física, en la recolección de datos y planillas, y también en el apoyo psicológico del plantel.

Hoy, “Las Lobas” participan del Sudamericano en Buenos Aires y su principal objetivo es lograr la clasificación para la Copa América.

Argentina no dejó dudas en el debut y le ganaron por 62-13 (39-6) a Chile en el primer partido del Sudamericano de básquet sobre silla de ruedas, en el que también participan Brasil y Bolivia. El equipo nacional vuelve a jugar este martes ante Bolivia, desde las 18:30.

“Es una satisfacción muy grande, es mucha alegría, si bien uno hace mucho sacrificio para poder estar en cuanto a los viajes, dejar la familia, todo tiene su recompensa. Ver el crecimiento personal de las chicas, la independencia que logran. Más allá de los logros deportivos, el crecimiento personal es muy motivador”, contó Romina Iglesias para la Agencia Provincial de Noticias.

La entrenadora dejó en claro que el objetivo es competir en el certamen internacional y lograr la clasificación a la Copa América.

“El objetivo es ese, a los partidos hay que jugarlos, nada está dicho. La idea es poder llegar a lo más alto y clasificar. Es muy especial porque hace años que no competíamos, se hace especial cuando uno se da cuento de todo lo que pasó. La última competencia fue en Lima antes de la pandemia. Ayer, jugadoras con experiencia lloraban cuando se daban cuenta de todo el tiempo que había pasado, ellas compiten en la Liga Nacional, hacía dos años que no jugaban. Todo se vuelve emotivo más allá del resultado”, contó.

Luego se lamentó de la ausencia de Colombia en el Sudamericano, ya que tampoco podrá participar en la Copa América y se refirió a la buena organización de la competencia en el Cernard.

“Siempre el marco del Cenard es alucinante, la convivencia adentro, con las chicas, el intercambio con otros entrenadores, las relaciones, la programación de amistosos, ver cómo trabajan otros equipos, es un ambiente donde vivís puro deporte y es espectacular”, afirmó.

Por último, se refirió al nivel de las jugadoras pampeanas y la posibilidad de integrar el seleccionado argentino. Virgina Navarro fue parte de algunas concentraciones en el proceso preselectivo.

“Estamos cerca, nos faltaría que ellas tengan rodaje, más competencia en juego, por eso participar en la Liga es muy importante. Ahora en los ParaEpade hay tres chicos en la preselección argentina. Es un montón porque somos un equipo que no participábamos de partidos, y eso tiene un contexto importante. Falta experiencia y rodaje, pero vamos por el buen camino”, cerró.

