Turismo presentó trabajo final de Máster de la Universidad de Jaén sobre accesibilidad

En la Secretaría de Turismo de La Pampa, tuvo lugar hoy la presentación del Plan Integral de Accesibilidad de la Reserva Provincial Parque Luro, como un trabajo final de Máster con el acompañamiento de la titular de la Secretaria, Adriana Romero y la disertación de su autora, Verónica Martínez

El principal objetivo del mismo es abordar la solución a los problemas de accesibilidad en la realización de actividades en entornos naturales y culturales, adecuando las características intrínsecas de los mismos con las soluciones que atenderán las necesidades básicas de las personas que utilizan sus actividades o servicios. Un destino que se preocupa y toma medidas para evitar la existencia de barreras arquitectónicas y/o la presencia de obstáculos, es un destino que mejora su calidad buscando atender las demandas insatisfechas de las personas con discapacidad que desean participar de las actividades recreativas en estos espacios.

La secretaria de Turismo, Adriana Romero, dio inicio a la conferencia y agradeció a la autora por exponer una tesis sobre nuestra Reserva Provincial: “este tipo de propuestas nos enorgullecen; desde la Secretaría ya estamos ejecutando un programa de calidad que apunta al desarrollo de un sello, que incluirá la accesibilidad, uno de los componentes esenciales; de nuestro lado debemos estar más atentos para no quedarnos solo en el discurso” e invitó a “transformar nuestra cultura y ser integrales cuando abordamos la calidad, para que La Pampa llegue a ser un destino de Turismo Responsable”. Finalmente, invitó a la visitante a presentar una propuesta que permita la búsqueda de financiación específica para el abordaje de un proyecto integral.

Martínez agradeció a la Secretaría de Turismo por la convocatoria y comentó “elegí desarrollar este Plan Integral del Parque Luro, ya que es un emblema turístico de la Provincia de La Pampa, no solamente por lo natural sino también por lo que representa como patrimonio histórico cultural”. Y agregó “las personas cuando acceden a estos sitios se enfrentan con diferentes restricciones y barreras no solamente arquitectónicas y este plan tiene como visión y misión hacer del Parque Luro una Reserva modelo en accesibilidad para que todos puedan disfrutar plenamente de ella”.

Martínez es contadora pública, madre de dos hijos y hace poco más de un año la Secretaría de Turismo le hizo entrega del certificado como la primera prestadora de servicios turísticos en accesibilidad en La Pampa. “Si Voy”, es su emprendimiento, una consultora en accesibilidad, formada por personas con discapacidad, que tiene como misión facilitar la transformación tanto de destinos, como de entornos, productos y servicios. Su propia experiencia de vida, la hizo sumergirse en el turismo accesible y fomentarlo.

