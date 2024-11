Tras el éxito del Pre Cosquín remodelarán el teatro Padre Buodo en Acha

Con gran cantidad de participantes de todo el país y notable éxito, concluyó la 12° edición del Pre Cosquín en General Acha.

El intendente Abel Sabarots, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, destacó la importancia del evento y anunció la remodelación del teatro Padre Buodo, a la vez que resaltó “el trabajo conjunto” con el Gobierno provincial afirmando que “la única manera de resolver los problemas es con el Estado provincial y el municipal comprometidos con la sociedad”.

“El Pre Cosquín significa mucho, ya que llevamos 12 ediciones ininterrumpidas de un instrumento muy importante en lo cultural, no solo para General Acha, sino para la región”, señaló el jefe comunal. Añadió que “se trata de un evento positivo en todo aspecto”, tanto para la cultura, los artistas locales, “pero también como un hecho económico que genera mucha dinámica”.

El intendente achense aseguró que “no hay otra forma de generar políticas, sino es con la articulación conjunta de Estado y privados. Como políticas públicas es algo que da excelente resultado”.

También se refirió al trabajo conjunto con el Gobierno provincial, asegurando que “hay una relación óptima desde el primer día y lo seguirá siendo porque es un compromiso de ambos”.

Sabarots destacó el anuncio del gobernador Sergio Ziliotto para la obras de desagües pluviales que implica unas 50 cuadras de asfalto. “Viene a resolver una de las problemáticas de nuestra localidad, como son los pluviales”, indicó el funcionario, que puso de relieve que se trata de “un hito de gestión” y remarcó que “es de gran valía para un sector importante de General Acha, en épocas donde lo que ocurre es el retiro del Estado nacional”.

Añadió que “no hay otra forma de trabajo que no sea con el Estado ya que difícilmente un privado se interese por una obra donde no esté la idea de lucro”.

