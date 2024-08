Tramo final para el plan de conexión de localidades con fibra óptica

Con la finalización de esta obra, se está llegando al final del plan de conexión de 22 localidades impulsado por el gobernador, Sergio Ziliotto.

Se realizó el acto oficial por el cual la localidad de Quehué quedó incorporada a la red provincial de fibra óptica, lo que permite una considerable mejora en los planes que van a poder contratar y en la velocidad de navegación.

Se trata de una de las últimas obras que se realizan dentro del plan de conexión impulsado por el gobernador, Sergio Ziliotto, a través del Ministerio de Conectividad y Modernización y realizado por EMPATEL, el cual prevé cinco localidades con conexiones de tipo troncales y 17 con domiciliarias.

Puntualmente en Quehué, se cubre la totalidad de las 38 manzanas y los 236 hogares, de los cuales ya se encuentran conectados 120 y se espera que con el correr de los días se conecte al resto de los domicilios. La fibra óptica será operada por dos prestadores (COSEGA y Amusin) y las vecinas y vecinos podrán contar, si lo desean, con planes iguales o superiores a los 25mbps.

Participaron del acto, el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello; el presidente de EMPATEL, Andrés Zulueta; el subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura, Lucas Gaggioli; el intendente local, Nazareno Otamendi; el director de Zona 3 de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, Luciano Beloqui; y representantes de COSEGA y Amusin.

El presidente de la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones, Andrés Zulueta, dijo respecto de la inauguración que “esto no sería posible sin un Estado presente que busca llevar servicios de calidad a todos los rincones de la Provincia. Con este plan de conexión nos garantizamos que cada habitante de nuestra Provincia cuente con accesos de calidad como se merecen, vivan en Santa Rosa o en cualquier otro lugar menos poblado o alejado de los grandes centros urbanos”.

El ministro Curciarello, sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que “es una satisfacción enorme poder dejar inaugurada esta obra, donde paulatinamente las vecinas y vecinos se irán conectando y encontrarán una mejora muy notoria respecto de cómo tenían el servicio antes”.

“Esto se enmarca en una posición ideológica que tenemos como gobierno y que entendemos que es el camino a transitar pese a todas las vicisitudes. Hoy la sociedad demanda que los gobiernos generen oportunidades, y este es el camino, la sinergia entre lo público y lo privado”.

Además, agregó que desde el Gobierno provincial “no nos proponemos destrozar el Estado como dice que va a hacer el presidente de la Nación, sino mejorarlo, resolver y arreglar lo que haya que arreglar; y ese es el motivo por el cual se concretan obras en estos lugares donde el mercado no resuelve las asimetrías por la falta de escala por la cantidad de vecinas y vecinos, que frente al mercado no son vecinos, sino usuarios. Y ahí es donde encuentran siempre al Gobierno de La Pampa para resolver situaciones y problemas y generar oportunidades”, concluyó Curciarello.

