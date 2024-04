Tecnología aplicada a la agricultura: nuevo encuentro del taller de drones

En la Escuela Agrotécnica de Santa Rosa participaron estudiantes de 7mo. año de la institución, docentes, productores y emprendedores de diferentes puntos de la Provincia. El mismo se desarrolló con el objetivo de brindar herramientas digitales para generar y procesar datos e imágenes a partir de drones que permitan la toma de decisiones estratégicas asociadas a la producción agrícola de precisión.

La subsecretaria de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación, Daiana Schapert Berpof, sostuvo a la Agencia Provincial de Noticias que “el uso de drones en agricultura tiene muchas bondades para solucionar situaciones críticas en la toma de decisiones de productores y productoras en etapas de siembra y cosecha. Es una tecnología que se utiliza mucho actualmente, que permite brindar precisiones en momentos que son sumamente importantes, en poco tiempo y con mucha eficacia”.

Por su parte, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, afirmó que “capacitar a productores y estudiantes es muy importante, es una herramienta de trabajo para la toma de decisiones. Sobrevolar la zona con un drone nos permite ser más eficientes, estar a los niveles competitivos en los que hoy están las empresas de punta y que nuestros productores necesitan para poder seguir siendo competitivos. Cuando en una siembra tradicional quizás por alguna mala lectura o algún error sale un manchón en el lote que no puede sacar ningún tipo de producción, el mapeo a través de drones permite ver qué cantidad de semillas tenemos que largar en cada zona en caso de que sea inundable, no inundable, salina, zona de suelo salina o no salina. Hoy de cada 10 semillas con una tecnología de drones y de mapeo crecen las diez plantas, cuando quizás hace unos años atrás, de diez semillas crecía el 50%. Esa agricultura de precisión 4.0 es a la que apunta la provincia de La Pampa”, finalizó.