Sin limitantes cuando de llevar salud a pueblos remotos se trata

El equipo está compuesto además por otra enfermera, Maira Acosta, un chofer y la Comisión de Fomento de Limay Mahuida les proporciona el personal de limpieza. “Hacemos multifunciones, ya que la parte administrativa también la realizamos nosotros”.El doctor de Chacharramendi, José Lugo, va hasta el lugar una vez por semana, aunque está en permanente contacto telefónico por las consultas o traslados que pudieran surgir.

COVID

Respecto a la pandemia, el pueblo no es ajeno, “hemos tenido 35 casos, en este momento hay 6 activos. Hicimos aislamiento y seguimiento desde la Posta. En cuanto a la vacunación tenemos 68 inscriptos en el sistema y ya hemos vacunado a 50 de ellos”, detalló Gallardo. “Esto lo logramos llamando nosotras a la gente e informándolos, porque al ser una vacuna nueva, hubo que brindarles la información necesaria”.

En mayo fue el momento con más casos activos, “y contamos con el acompañamiento del doctor de Chacharramendi ”.

Actualmente la gente se acerca “para que los inscribamos en el sitio https://noscuidamos.lapampa.gob.ar. A veces nos pasó que el paciente inscripto le tocó la vacuna y no pudo venir, y hemos salido al campo y colocado la vacuna”.

Destacó que la jefa de la Zona Sanitaria les facilitó la capacitación en PCR y para el hisopado rápido.

Distancias

Gallardo evidenció que las distancias muchas veces es la problemática principal para llegar a un hospital. Las derivaciones se realizan a General Acha, son tres horas de viaje, “una hora y cuarto en camino de tierra y luego ya es ruta. Todo lo que es urgencias tratamos de sacarlas lo antes posible y llevarlos con turnos programados a General Acha”.

El Centro de Salud local cuenta con todas las comodidades “que nos permite poder trabajar muy bien”.

Se armó un Comité de Crisis compuesto por el presiente de la Comisión de Fomento, Ángel Gutiérrez, la Policía y el Centro de Salud, para poder trabajar el tema COVID.

Atención Primaria de la Salud

La enfermera, señaló que se trabaja muy bien en atención primaria de la Salud. “Más allá del trabajo que se realiza en relación a la pandemia, seguimos prestando atención a todas las patologías, la enfermedad predominante es la hipertensión, si bien en Limay hay más población joven que adultos mayores”.

En cuanto a los test rápidos, un doctor de General Acha “nos propuso hacer una búsqueda activa en el pueblo. La verdad que no esperábamos que se acercara tanta gente, ya que empezamos anotando a siete pacientes y terminamos hisopando a 25 personas, de los cuales salieron 10 positivos. Al día de hoy, estamos testeando a la gente que presenta síntomas”.

Respecto a la vacunación, “están predispuestos a ponerse todas las vacunas, sea la antigripal, la de neumonía, aunque nosotros priorizamos la de COVID”.

Para cerrar, manifestó que se ven muy pocos cuadros respiratorios que no estén relacionados a COVID, “el año pasado no tuvimos casos y este año fue más difícil por todos los casos positivos de COVID”, concluyó.