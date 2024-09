El talentoso pianista y compositor está radicado en Francia desde hace 22 años y es uno de los artistas más reconocidos de su generación. Este jueves 26 brindará un concierto gratuito en el Teatro Español. “Le agradezco al Gobierno de La Pampa por haber organizado este evento”, aseguró.

El reconocido pianista y compositor Silas Bassa, que brindará un concierto gratuito en el Teatro Español este jueves a las 21, resaltó la felicidad que le provoca presentarse en una ciudad y una provincia tan cercanas a sus sentimientos.Es que Silas nació en Santa Fe, pero tiene raíces pampeanas: su madre, Lilian Alicia Fernández, es oriunda de General Acha y su padre (ya fallecido), Clive, había nacido en Santa Rosa.El secretario de Cultura del Gobierno de La Pampa, Pablo Lucero, invitó a disfrutar “de una experiencia musical única” y destacó el orgullo que se siente al comprobar el éxito internacional de los artistas locales. “Más allá de que nació en Santa Fe, a Silas lo sentimos propio por sus orígenes”, aseguró con la complicidad del intérprete.Bassa le contó a la Agencia Provincial de Noticias que reside en Francia desde hace 22 años y en este viaje pudo “reconectar con la Argentina por primera vez desde que me fui”. También le agradeció al Gobierno de La Pampa “porque la invitación que me hicieron me puso muy feliz”.“Mis anteriores viajes habían sido de tres semanas y esta vez he pasado tres meses entre las dos giras. Eso me permitió hacer un clic y vivir intensamente este regreso. Se extrañan mucho la calidez, la espontaneidad y el valor que le damos a la amistad en estas tierras”, señaló Silas.El intérprete y compositor resaltó que el viaje le permitió reencontrarse con familiares y amigos que aún viven en Santa Rosa. Su madre y su hermana Florencia, médica, siguen residiendo en Santa Fe, pero aquí tiene tíos y primos.Luego de sentarse al piano en el auditorio del MEDASUR y deleitar a todos con una breve interpretación de sus temas, Bassa contó una anécdota sobre su primer contacto con el instrumento que marcaría su vida artística. “Un día mi abuela llamó desde General Acha a mi madre para preguntarle qué quería hacer con el piano que había dejado en su casa. Ella también tocaba y en su partida a Santa Fe no había podido llevarlo, pero quería recuperarlo, así que lo hizo traer a casa. Ese fue mi primer contacto con el piano”, reveló.

En su concierto de este jueves el artista presentará su último álbum, titulado Self, y sumergirá al público en una experiencia musical única, que incluye un homenaje a Frédéric Chopin, Philip Glass y Astor Piazzolla. “La felicidad consiste en ser uno mismo y vivir como tal”, asegura Bassa, que en esta producción que está disponible en todas las plataformas, exploró su talento para la composición.

Respecto de cómo cree que recibirá el público pampeano su concierto, explicó: “Va a ser una hora, sin interrupciones, que es como un viaje en el que hay que dejarse llevar. Aquí la gente tiene una enorme capacidad para absorber las distintas propuestas y aceptar propuestas musicales diferentes. Es un público más libre. En Francia tienen la tendencia a etiquetar y encasillar”.

Silas cree que su concierto puede atraer a públicos de diversas edades y gustos musicales. “La experiencia me indica eso y estoy muy entusiasmado con este show”, indicó el artista, que tras la entrevista se aprestaba a hacer la prueba de piano y sonido en el Teatro Español.

El talentoso músico se encuentra en la etapa final de la gira para la presentación de Self, que cuenta con el apoyo del Instituto Francés de Argentina, la Embajada de Francia en Argentina y la SACEM (Sociedad de Autores y Compositores de Francia). Sin embargo, ya anticipó que está planeando volver a presentarse en la Argentina el año que viene.

Las personas que asistan al concierto, están invitadas a colaborar de manera voluntaria con la donación de un alimento no perecedero con el objeto de promover una acción solidaria y colectiva en beneficio de quienes más lo necesitan.