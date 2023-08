Sergio Arrese duro con la dirigencia de la UCR: “Buscan alianzas para sobrevivir”

El intendente de Guatraché Sergio Arrese (UCR) expresó a Diario Textual su malestar por el resultado de las PASO en las que el partido quedó desdibujado al perder una banca legislativa a manos del PRO. Sostuvo que fue un error “haber participado de la interna” y remarcó que “los votos salen desde los municipios, no desde los referentes provinciales”.

Desde siempre Arrese se sintió un “radical puro”, defendió a rajatabla la Lista 3 (la lista que identificó históricamente a la UCR) y fue crítico cuando su partido decidió ir con el sello de Cambiemos o Juntos por el Cambio.

“Haber participado de la interna del PRO no es lo mejor que creo se podía ofrecer desde lo partidario. Fue un error no intuir que aunque se pierdan elecciones puede ofrecerse a nivel nacional otro compromiso. Perder elecciones es una posibilidad, pero no cumplir con el deber de ofrecer la mirada de la UCR en el manejo de lo público no se puede admitir. Esto de andar buscando alianzas para sobrevivir partidariamente hace que el pragmatismo sea quien defina, incluso visualizando la inconveniencia de ello”, reflexionó Arrese.

“En La Pampa los votos, si queremos ser pragmáticos, salen desde los municipios, no desde los referentes provinciales. Salen desde la gestión, no desde lo partidario. Tienen que entender que tal vez una buena gestión puede hacer que quien sea el candidato provincial tenga su beneficio por arrastre”, agregó.

En el radicalismo pampeano aún no terminan de deglutir el mal trago que significó el resultado electoral de las PASO. Es que el partido jugó todas sus fichas al precandidato Horacio Rodríguez Larreta, que llevaba como compañero de fórmula al jujeño Gerardo Morales (UCR), y perdió en la interna con la ahora candidata presidencial Patricia Bullrich, apoyada fuertemente por Mauricio Macri.

