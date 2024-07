Semana Provincial de la Seguridad Vial: finalizan actividades con entrega de cascos en La Maruja

En el marco del cierre de las actividades por la Semana Provincial de la Seguridad Vial, el Ministerio de Seguridad y Justicia realizó una nueva jornada de capacitación en La Maruja, dirigida a motociclistas con el objetivo de promover una conducción segura y fomentar una convivencia vial responsable.

Durante la jornada, los motociclistas participaron en una capacitación teórica integral sobre los fundamentos de una conducción segura en motocicleta y realizaron una evaluación práctica. La iniciativa se centró en impartir conocimientos esenciales para fomentar una buena convivencia vial y prevenir siniestros viales. Además, los participantes llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con su rol como usuarios de la vía pública, reflexionando sobre las responsabilidades que cada uno tiene al salir a la calle. Se les entregó folletería alusiva para concientizar sobre la importancia de respetar las normas viales y adoptar conductas responsables. La Semana Provincial de la Seguridad Vial es una fecha significativa para la promoción de prácticas y comportamientos seguros en la comunidad, subrayando que estos temas son fundamentales en nuestra vida cotidiana. La actividad contó con la participación del ministro de Seguridad y Justicia, Horacio di Nápoli; el intendente de La Maruja, Gustavo Cein; el director de Seguridad Vial, Javier Waigel; el director Rodrigo Petto; Silvia González y demás integrantes de Estrellas Amarillas; el equipo de Prevención y Protección Vial; demás autoridades municipales y policiales. El ministro di Nápoli destacó a la Agencia Provincial de Noticias la importancia de la Semana Provincial de la Seguridad Vial, señalando: “Este es un momento clave para reflexionar sobre nuestras responsabilidades, no solo como conductores, peatones y ciclistas, sino también como autoridades encargadas de fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito”. “La seguridad vial es un compromiso compartido. Cada una, cada uno de nosotros tiene un rol en la construcción de un entorno vial seguro. Desde el Ministerio estamos comprometidos con la implementación de políticas y acciones que promuevan la conciencia y el buen comportamiento vial”, añadió.

Concluyó sus palabras afirmando: “Es fundamental entender que nuestras acciones pueden salvar vidas. El uso del casco, el cinturón de seguridad, el respeto por los límites de velocidad, la no utilización del teléfono y, sobre todo, no manejar bajo los efectos del alcohol, son medidas esenciales para prevenir accidentes y proteger a nuestra gente”. La Semana Provincial de la Seguridad Vial es un espacio fundamental para generar conciencia y promover conductas responsables en la comunidad. Durante toda la semana se llevaron a cabo diversas actividades de prevención y educación vial en la provincia, destacando la importancia de la seguridad en nuestras calles y rutas y el compromiso de todos los actores viales.

