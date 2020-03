Seguridad aconsejó “no confiar” en llamadas para supuestas donaciones

Aprovechando el miedo que involucra la pandemia del coronavirus, delincuentes se hacen pasar por voluntarios o enfermeros de organismos de salud y estarían pasando casa por casa para hablar de “campañas preventivas, desinfectar la vivienda” o solicitando “recaudaciones de donaciones falsas”. Sin embargo, una vez que entran a las viviendas, hurtan o roban a los propietarios.

También, se han detectado llamados de delincuentes que se comunican con teléfonos fijos y aducen estar realizando una colecta para enfermos del coronavirus, para pedir dinero o información privada.

Por este motivo se solicitó a la población que esté en alerta y ponga en conocimiento a las autoridades policiales, en caso de ser víctima de una situación de estas características.

Ante ello el Ministerio de Seguridad sugiere

No permitir el ingreso al domicilio de personas desconocidas.

Desconfiar de aquellos llamados telefónicos solicitando donaciones. Verifica su autenticidad antes de responder.

Ante la llamada de un desconocido no facilitar datos personales, ni bancarios.

Si alguien acude a su casa bajo ese pretexto y sin aviso previo, desconfíe porque puede ocultar una motivación delictiva. No dudar en comunicarse al 101 o dirigirse a la sede policial más cercana.