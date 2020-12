Secuestraron más de 10 kilos de marihuana en el Puesto Caminero Catriló

D esde la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad se informó que en la madrugada de hoy personal del Puesto Caminero de Catriló y del Grupo de Control de Tráfico Ilícito de Drogas, del Área Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (A.C.O.L.N), secuestraron 10,119 kilogramos de marihuana y detuvieron a una persona involucrada en los hechos.

El procedimiento comenzó cerca de las 2 de la mañana, cuando efectivos de la caminera, a cargo del oficial subinspector Leonardo Bader Carrizo, realizaban operativos de control vehicular en el cual se fiscalizó una moto marca Honda con un ocupante. Al solicitar la correspondiente documentación, los policías a cargo, observaron cierto nerviosismo en el conductor quien no disponía de todos los papeles obligatorios.

Ante esta irregularidad, se procedió a utilizar al can antinarcótico de nombre “Pampa” con quien se realizó una inspección externa y alertó sobre la presencia de estupefacientes en la mochila del joven.

Seguidamente, se le dio intervención al Grupo de Control de Tráfico Ilícito de Drogas que, al arribar a Catriló, se hizo cargo de una nueva requisa de la mochila con el perro entrenado para la detección de estupefacientes, quién corroboró la marcación del otro can.

Consecuentemente se realizó el secuestro de 14 trozos compactos de marihuana con un peso total de 10,119 kilogramos, una billetera con la suma total de $652, un teléfono celular y la motocicleta, que quedó depositado en el Puesto Caminero Catriló.

Finalmente, se dio intervención al Juzgado Federal de esta Provincia, quien dispuso la detención del involucrado.

