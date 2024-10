Sector emprendedor de Metileo beneficiado con Créditos de Economía Social

Referentes del sector emprendedor de Metileo accedieron hoy a créditos del programa “Desarrollo de la Economía Social”, y el municipio a aportes de “Participación Comunitaria”.

Florencia es una joven estudiante, que además es titular de un emprendimiento dedicado a la venta de medias y lencería, “con este emprendimiento podré mejorar y aumentar el stock de venta. Estoy en el tercer año de la carrera de Enfermería, pago alquiler en Santa Rosa, y el emprendimiento que tengo, desde el año pasado, me ayuda un montón con los gastos” explicó a la Agencia Provincial de Noticias. Detalló que su clientela es de Metileo, General Pico, Dorila y Santa Rosa.

Comentó que su principal punto de venta es a través de redes sociales, también a domicilio. Finalmente, destacó que, además de su actividad emprendedora, es beneficiaria del Boleto Estudiantil Universitario Gratuito, “me re sirve todo esto. Sumado, me permite estudiar una carrera universitaria”.

El acto de entrega estuvo presidido por el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, y el intendente de la localidad, Carlos Marchisio. El ministro expresó su satisfacción, “por poder estar dialogando con emprendedores y escuchar sus desafíos, anhelos y suelos. Uno aprende mucho de escucharlos. Este es el trabajo que nos pide el gobernador Sergio Ziliotto, estar en territorio, con intendentes y con las y los pampeanos, en todas las localidades”.

“Es muy importante, en estos tiempos de crisis y escasez, poder estar cerca y asegurar que los recursos de la Provincia se invierten eficientemente, todo esto es parte de eso. El emprendedurismo es una parte importante de la economía social, y hay todo un andamiaje para acompañar la actividad, desde la capacitación, los créditos y también con herramientas, como el portal Weni, para la difusión y venta de productos”, concluyó.

Sofía lleva adelante un emprendimiento gastronómico, y aseguró que el crédito que recibió este miércoles lo destinará a la compra de un horno pizzero, “con esto podré producir empanadas y pizzas, para vender en la localidad”.

Brian es electricista, dijo que el crédito representa “un gran avance, una gran ayuda. Con esto puedo adquirir materiales y herramientas que me hacían falta y son muy caras”. El intendente Marchisio consideró que “este es un día muy importante para nosotros, porque, además de los créditos para emprendedores, recibimos aportes que vamos a destinar al área de juegos del Parque Recreativo “Pichi Huaglén””.

“Estamos muy satisfechos y alineados con el Gobierno Provincial. Lo de hoy es una inyección de capital para nuestra localidad, y vamos a acompañar a los emprendedores para que puedan desarrollarse”, concluyó.

De las actividades también participaron la subsecretaria de Economía Social, Graciela Salvini, y el director del área, Rodrigo Giraudo.

Deje su comentario en Facebook