Se reunió la Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria

El Ministerio de la Producción, tal como había quedado establecido en el mes de diciembre, llevó a cabo un nuevo encuentro de la Comisión Provincial de Emergencia y Asistencia Agropecuaria con el objetivo de definir acciones conjuntas en pos de enfrentar la situación hídrica que afecta al noreste pampeano.

Participaron la ministra, Fernanda González; la directora de Agricultura, Natalia Ovando, el equipo técnico de dicha Dirección además de los distintos representantes de los organismos que integran esta Comisión, la Sociedad Rural Argentina, CARBAP, CONINAGRO, Dirección Providencial de Vialidad, INTA Anguil, FAA, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Defensa Civil.

La ministra González destacó la importancia de este ámbito de encuentro para el intercambio de propuestas entre los diferentes sectores manifestando que “hay que trabajar entre todos y aprovechando los estudios de los organismos científico – técnicos”.

En ese sentido y en base al trabajo interinstitucional llevado a cabo, se presentó un relevamiento actualizado, en base a un monitoreo de las zonas afectadas por las precipitaciones ocurridas durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, por parte del personal de Recursos Naturales, Dirección de Agricultura y el INTA.

La Ley N°1785 de Emergencia Agropecuaria establece contar con un determinado porcentaje de superficie afectada para que la misma sea establecida. Al momento según el equipo técnico, la Provincia no cumple con los indicadores requeridos. En este sentido y en el marco del diálogo y acciones consensuadas con los distintos sectores se determinó que no están dadas las condiciones para declarar la emergencia agropecuaria.

No obstante ello, la ministra González manifestó que se continuará trabajando en la zona afectada con un diagnóstico específico de las problemáticas de cada productor afectado.

Para ello se solicitó a los presentes multiplicar la comunicación con los productores para que puedan acercarse a la Dirección de Agricultura de Santa Rosa y también a su delegación de General Pico.

Contactos: por e-mail a: diragri@lapampa.gob.ar o al te: 02954-452730.

