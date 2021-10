Se presentó la Estrategia Productiva Federal en La Pampa

Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación presentaron las herramientas vigentes para apuntalar al sector productivo.

En el marco de una agenda de trabajo federal el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación presentó en la Provincia la Estrategia Productiva Federal que incluye un paquete de medidas, técnicas y financieras para acompañar y propiciar el desarrollo productivo con la idiosincrasia de cada zona del país.

El evento convocado desde el Ministerio de Producción provincial contó con la presencia del subsecretario de Política y Gestión Comercial, Alejandro Barrios y de Alan Plummer, director de Competitividad PyME en representación del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación quienes presentaron y analizaron junto a los presentes los ejes de la Estrategia Productiva Federal.

La ministra de la Producción, Fernanda González, fue la encargada de inaugurar el encuentro del que participaron también diferentes referentes del Gobierno provincial, FoGaPam, I-Comex, el Banco de La Pampa, asociaciones empresariales y empresarios locales.

“En principio no quiero dejar de acercarles el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, su reconocimiento a esta apertura, a esta descentralización, que permite que tanto el Gobierno nacional como sus políticas públicas lleguen en primera persona a cada provincia”, indicó.

Seguidamente destacó el plan de desarrollo económico que se viene llevando a cabo desde la Provincia apuntando directamente a la conjunción del sector privado con el Estado para propiciar la diversificación de la matriz productiva, la innovación y la competitividad de la industria pampeana y ampliar los mercados actuales. “En este sentido es fundamental para nosotros este encuentro donde podremos conjugar las diferentes herramientas de nación con las provinciales para seguir apuntalando al sector productivo. Creo que coincidimos en que hoy el eje estratégico es el inversor privado, aquella persona o empresa que apuesta a generar nuevos proyectos, a innovar y por supuesto a generar más puestos de trabajo”, sostuvo González.

Por su parte el subsecretario Alejandro Barrios destacó la predisposición y compromiso del Gobierno provincial en generar acciones concretas para fortalecer al sector productivo y el trabajo permanente que se lleva adelante en este sentido. “Venimos a La Pampa porque sabemos de su trabajo y cómo viene trabajando las políticas públicas para revitalizar y acompañar al inversor privado. Buscamos fortalecer esa articulación para continuar con la reactivación económica”.

“Es fundamental que el desarrollo del país tenga un anclaje industrial, no hay ninguno país en el mundo que se haya desarrollo sin industria, por eso venimos para propiciar el desarrollo industrial local”, fundamentó Barrios.

Durante la disertación los funcionarios detallaron la realidad actual del sector industrial, las herramientas vigentes y el crecimiento logrado aun en tiempos de pandemia por el sector empresario nacional. A su vez presentaron las diversas herramientas disponibles, “contamos con más de 150 acciones de política pública destinadas a MiPyMEs, monotributistas, cooperativa, emprendedores y grandes empresas, más de 30 líneas de financiamiento, el programa de Parques Industriales, aportes no reembolsables, y un equipo técnico disponible para acompañar cada proyecto”, explicó el subsecretario.

