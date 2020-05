Se impidió ingresar a La Pampa a 23 personas que falsearon declaraciones juradas

Los casos fueron detectados entre las 8 y las 18 horas de hoy, 19 en el puesto caminero Realicó y 4 en González Moreno. En todos intervino el Ministerio Público Fiscal e inició causas por falsear datos y/o tratar de evadir la cuarentena, poniendo en riesgo la salud de todos los pampeanos.

Estas actitudes de una porción de la población ponen en evidencia la intención de evitar la cuarentena obligatoria poniendo en riesgo la vida de sus comprovincianos. El operativo “Regreso a casa” dispuesto por el Gobierno Provincial posibilita a todos los que sigan las normas sanitarias el reingreso a la provincia. Sólo se trata de seguir los protocolos dispuestos y así concretar el regreso sin poner en riesgo la salud de los demás.

En el puesto caminero de Realicó no cesan los procedimientos judiciales hacia personas que, falseando los datos de la Declaración Jurada, pretenden ingresar a la provincia. Uno de los casos fue el de una madre quien se arriesgó con esta maniobra, con la finalidad de traer de regreso a su hija, radicada temporalmente en la provincia de Córdoba. Con ella, suman 23 las personas que en las últimas horas intentaron burlar los controles para ingresar a La Pampa.

En las primeras horas de ayer, la policía que controla el tránsito vehicular y de pasajeros en Realicó detectó los primeros casos en vehículos particulares y autos de alquiler cordobeses con pasajeros a bordo; el destino de los viajeros era a diversas localidades de nuestra provincia.

Hoy, en las primeras horas de la tarde se produjo este nuevo intento de ingreso, con la sorpresa que esta vez había sido la propia madre quien sacó un permiso, bajo Declaración Jurada, para atender a su hija en Córdoba y no para que ambas regresaran a La Pampa como finalmente intentaron hacer.

En todos los casos, se iniciaron las actuaciones correspondientes por la gravedad del hecho, que desnuda desinterés por el cuidado y la prevención ante la posibilidad de contagio de COVID-19. Todos de los que intentaban ingresar con empleando declaraciones juradas falseadas debieron regresar al lugar de origen.

la peligrosidad que implica el hecho de no tomar las medidas correspondientes de aislamiento social, preventivo y obligatorio no se pueden soslayar en medio de la pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad de La Pampa se llevan a cabo estos rigurosos controles de documentación para evitar el ingreso de quienes no se ajusten en un todo a las pautas establecidas para que el operativo “Regreso a casa” no implique que el virus ingrese a la provincia y enferme pampeanos.

