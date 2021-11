Se desarrolló la Ronda de Negocios del Corredor de la Ruta 35

Con importante respuesta se cumplió hoy por la mañana la Ronda de Negocios entre empresas de La Pampa, Córdoba y Buenos Aires

Con un importante marco de participantes se desarrolló esta mañana, la Ronda de Negocios del Corredor de la Ruta 35, convocada por el Ministerio de la Producción con el objetivo de propiciar la apertura de nuevos mercados y la vinculación entre las empresas de la región.

El evento organizado desde la Dirección de Comercialización y Competitividad dependiente de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Pymes, en conjunto con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión Industrial La Pampa (UNILPa) y el Banco de La Pampa (BLP), contó con la participación de empresas de La Pampa, Córdoba y Buenos Aires.

Formaron parte de la apertura el subsecretario de Industria, Comercio y Pymes, Silvano Tonellotto, Nicoló Cavallaro, director de Comercialización y Competitividad, Carlos Venier, responsable del Programa Ronda de Negocios de CAME, Rubén Gorordo, presidente de UNILPa y Lucas Casado, supervisor de la Sucursal Río Cuarto del BLP.

Tonellotto expresó a la Agencia Provincial de Noticias, que desde el Ministerio se vienen llevando a cabo permanentemente estos encuentros virtuales o presenciales con el fin de contribuir en la apertura de nuevos mercados, la vinculación con empresarios de la región y el posicionamiento de los productos pampeanos”.

Por su parte, Cavallaro resaltó la sinergia entre Estado y privados y la importancia del trabajo conjunto con las asociaciones que nuclean al sector. “En este caso tanto la CAME a través de su Plataforma virtual como UNILPa y el Banco de La Pampa trabajaron en pos de lograr que esta Ronda de Negocios llegara a toda la zona sur de Córdoba”.

Detalló respecto de las empresas participantes que corresponden a rubros variados “hay empresas alimenticias, metalmecánicas, agroindustrias, tuvimos una muy buena repercusión teniendo en cuenta que se inscribieron 40 empresas y se han generado una importante cantidad de reuniones”.

Por su parte Venier, aportó que desde el organismo que representa se acompaña el desarrollo de las PyMEs argentinas, poniendo a disposición distintas herramientas para atender las necesidades de un sector tan dinámico.

A su vez sostuvo “realmente es de resaltar el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de la Producción del gobierno de La Pampa, un trabajo de acompañamiento y apuntalamiento del sector que no se ve en todas las provincias. Por eso es gratificante trabajar en conjunto y en la misma sintonía”.

