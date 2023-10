Se conmemora el Día de la Reafirmación de los Derechos sobre el Atuel

El Puente Viejo de Algarrobo del Águila será escenario mañana del acto central, que se llevará cabo desde las 10:30 en el marco de una nueva jornada de reclamos pampeanos por el río Atuel.

La fecha se conmemora el 21 de octubre pero atento al acto eleccionario del día domingo es que se lleva a cabo este miércoles en el Puente Viejo de la localidad de Algarrobo del Águila.

Ante una solicitud formulada oportunamente por la Asamblea por el Agua de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, el Ministerio de Cultura y Educación y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de La Pampa, establecieron como fecha especial de recordación de la lucha que lleva adelante la comunidad pampeana para lograr el retorno permanente de las aguas del río Atuel que le corresponden, el día 21 de octubre.

Tal fecha tiene un fuerte contenido simbólico y fue escogida luego de analizar una decena de hechos de gran valor histórico, optándose por la citada por ser la correspondiente a la aprobación de la mensura de la Colonia Agrícola Butaló, localizada sobre el arroyo homónimo antiguo brazo del delta del río Atuel.

En efecto el 21 de octubre de 1909, el presidente de la Nación, José Figueroa Alcorta, aprobó la mensura y división practicada para deslindar las chacras de la colonia agrícola, ubicada en los lotes 11 y 20, fracción A, Sección XVIII, del territorio de La Pampa, contando con una superficie de 9.700 has subdivididas en 93 lotes de 100 has y 7 has de otras dimensiones. Se ponía así en marcha el primer sueño de regadío y crecimiento en el noroeste pampeano, el que lamentablemente fracasó por la interrupción de las escorrentías del río en la Provincia de Mendoza.

El acto contará con la presencia de autoridades provinciales y regionales, además de la presencia de estudiantes de la Escuela Hogar 129 y del Colegio Secundario Águilas del Oeste, que presentarán distintos espectáculos artísticos.

