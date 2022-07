Se concretó la apertura de sobres de la Licitación Área Medanito Sur

Se realizó la apertura hoy de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 1/2022, Pampetrol SAPEM. Área Medanito Sur. Asociación para la explotación.

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la actividad hidrocarburífera y el desarrollo productivo de la Provincia promovido por el gobernador Sergio Ziliotto; en la sede de Pampetrol SAPEM se procedió esta mañana a la apertura correspondiente al sobre “A” de la Licitación Pública N° 1/2022, para asociarse en la ejecución de todos los trabajos tendientes a la exploración, explotación, desarrollo, transporte y comercialización de hidrocarburos en el área Medanito Sur.

El acto estuvo presidido por la Comisión de Evaluación constituida a este efecto e integrada por María de los Ángeles Roveda, presidenta de Pampetrol; el director titular de la empresa por la primera minoría parlamentaria, Hugo Pérez; la gerenta de Nuevos Negocios, Laura Giumelli; Carlos Santarrosa como representante de la Federación Pampeana de Cooperativas (FEPAMCO); y el subsecretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, Alejandro Vicente. Además, estuvieron presentes el escribano general de Gobierno, Martín Ellal; el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; la subsecretaria de Hidrocarburos y Minería, Cecilia Baudino; directores y síndicos de Pampetrol, y representantes de la empresa oferente.

En el marco del proceso licitatorio, dos empresas adquirieron el pliego, siendo la empresa Refi Pampa SA, quien presentó la única oferta. La apertura de hoy correspondió al sobre “A”, que contiene la oferta técnica, luego de lo cual se reunirá la comisión de evaluación para disponer la apertura del sobre “B”, que contiene la oferta económica, el día lunes 4 de julio venidero.

Durante la apertura, María Roveda destacó que la licitación “continúa y profundiza la política pública que se viene desarrollando en las áreas hidrocarburíferas, y para Pampetrol resulta muy importante captar las inversiones necesarias, para valorizar Medanito Sur, y avanzar en los objetivos del Plan Estratégico de Energía”.

El área hidrocarburífera se encuentra a 50 kilómetros al sur de la localidad de 25 de Mayo y linda al sur con el embalse “Dique Casa de Piedra”, que marca el límite con la provincia de Río Negro en la plataforma externa de la cuenca neuquina, contando con una superficie aproximada de 108,7 km2.

Medanito Sur tiene 48 pozos activos y cuenta con una producción promedio actual de 48 m3. Las instalaciones del área incluyen además dos baterías (El Caldén y El Jabalí), una estación de control (ubicada en El Puma Este), una planta de tratamiento de crudo (PTC), una planta de inyección (en El Puma), una estación de generación (en El Jabalí) y dos puntos de venta del crudo: directa en la PTC El Puma y en la UAM ubicada en OLDEVAL.

En lo que respecta a inversiones en el área, el pliego exige al menos 5 workover, la perforación de 4 pozos, la implementación de un piloto de recuperación mejorada en el yacimiento El Jabalí, y la evaluación y extensión del remanente de la concesión del área a licitar. La inversión mínima en este caso asciende a U$S 5.845.227.

Asimismo, el pliego exige una regalía del 20% de la producción, una participación de Pampetrol Sapem no inferior al 20% y el pago a la Provincia de una estipulación adicional de U$S 5.000.000 (bono de entrada al área).

Esta licitación se enmarca en una gestión de Gobierno que apunta al aprovechamiento y puesta en valor de los recursos productivos provinciales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico, la mano de obra local y generar nuevas oportunidades de inversión en el territorio pampeano.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook