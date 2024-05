Se celebró el 115 aniversario de la localidad de Rolón

Se celebró este martes el 115 aniversario de la fundación de la localidad de Rolón. En el acto estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez; el director de Asuntos Municipales de la Zona Sureste, Héctor Iervasi; y el intendente local, Luis Alberto Ferreyra, entre otras autoridades.

La ceremonia también contó con las autoridades de la Escuela 71, el Colegio Secundario Ramón Rodil, el JIN Nº 13, el Destacamento policial, concejales e instituciones intermedias, que compartieron la celebración.

El ministro Fernández en su discurso indicó que “es un orgullo estar aquí en esta pujante Rolón, que sin lugar a dudas Luis Ferreira, cada vez que va a gestionar y a pedir, lo vuelca en resultados en este hermoso pueblo”.

“Son tiempos muy difíciles, y vamos a poder salir adelante, si los pampeanos y pampeanas sabemos entender que hoy más que nunca tenemos que estar juntos, que nuestros esfuerzos tienen que ser conjuntos. En tiempos que no tenemos una sola buena noticia. En los últimos cuatro meses, dos millones trescientas mil personas han entrado en la pobreza; el salario se ha devaluado en un 34%; se pararon absolutamente todas las obras públicas. Y así puedo seguir enumerando el difícil momento. Pero tienen que tener la tranquilidad de que nuestro gobernador Sergio Ziliotto ha tomado como bandera defender cada uno de los derechos conquistados”, afirmó el ministro.

Fernández indicó que a las obras en La Pampa que abandonó el gobierno nacional “le vamos a poner el pecho. Ya salió la ley donde para poder hacernos cargo. Con dificultades, porque la oposición no acompañó, pero vamos a poder continuar con esas obras. Tenemos el compromiso y la decisión de poder terminar con todas esas viviendas abandonadas y las 59 obras diseminadas por La Pampa. Porque es trabajo para la gente, es dinamismo económico para los pueblos, es dignidad para cada persona. Los invitamos a seguir creyendo en este proyecto pampeano que no tiene otro objetivo que la dignidad de cada uno de ustedes”.

Por su parte, el intendente Ferreyra indicó que ese acto “alienta no sólo a ver nuestra historia en retrospectiva, sino también a mirar con esperanza hacia el futuro, a mirar con esperanza a nuestros jóvenes que participan y se comprometen con las distintas actividades y disciplinas, muchas veces llegando a representarnos afuera y cargando con orgullo a Rolón en su pecho. A mirar con esperanza a nuestros adultos mayores que se encuentran más vitales que nunca y demuestran que la edad es sólo un número y las ganas de ser y hacer van por otro lado”.

“Sin ustedes, vecinos, festejar este aniversario no tendría sentido, siendo una comunidad tan pequeña nos encontramos contenidos entre nosotros. Muchas veces siendo sostén, otra sostenido, pero siempre a la par, siempre a la par y entendiendo el valioso rol que cada uno ocupa y la importancia que sus aportes significan en distintos aspectos de la localidad”, dijo el intendente

Y agradeció al gobierno provincial por su apoyo y “a nuestro noble sector privado del cual forman parte trabajadores del sector agrícola, emprendedores, comerciantes, empresarios, que apuestan y apostarán por Rolón, por generar trabajo genuino y permitir que familias puedan quedarse y proyectar acá”.

