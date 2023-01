Schenkel: “En el sur tenemos que unirnos”

Con autocrítica y coincidiendo en el fortalecimiento del justicialismo para la unión de los pueblos del sur, el candidato a intendente de Guatraché por el Frejupa, Leonardo Schenkel, dijo que hay una posibilidad cierta de recuperar el municipio local.

Haciendo acto de presencia en Bernasconi durante la presentación de la lista del peronismo local, que encabeza Germán Rauschenberger, Schenkel fue abordado por este diario y coincidió con la apreciación reinante en el momento. “Acá en el sur tenemos que juntarnos y unirnos, porque el sur está complicado para el justicialismo, ha perdido muchos pueblos, así que la idea es empezar a mantener lo que tenemos y recuperar lo que se pueda donde se ha perdido”.

Manifestó que en algunos casos va a ser difícil. “Tenemos que pelearla todos juntos, solos no hacemos nada. Tenemos que usar todo lo que tengamos a mano para dar una vuelta de hoja en el sur y empezar a recuperar los pueblos que se han perdido. Muchas veces hay que ser autocríticos también, a veces por errores nuestros, del justicialismo, como el caso mío de Guatraché, peleas internas que hemos tenido, cosas que han pasado y la gente lo ve, la gente no se equivoca y vota así como vota”, indicó y agregó: “Estoy contento porque la lista que hemos armado en Guatraché, los primeros cuatro lugares son toda gente nueva, que nunca había participado en una lista, gente que le gusta participar por primera vez y uno con la experiencia tratar de conducirlos un poco. No se logra lo que no se intenta”.

“Hay cosas por hacer”.

Schenkel tendrá que enfrentar en mayo al intendente Sergio Arrese (Juntos por el Cambio) que va por un nuevo mandato. “Estoy viendo cómo que el poder desgasta, hay muchas voces en contra diciendo otra vez lo mismo, cosas que se podrían hacer en el pueblo con contacto provincial, cosa que él no lo hace, porque él está encerrado en su partido y no necesita del poder central (de la Provincia), entonces lo maneja todo a nivel local. Pero cuántas cosas se podrían lograr para la localidad gestionando a nivel provincial”, dijo.

“Hubo muchos errores en los balances que por ahí no se dieron a conocer, algunos gruesos que los vamos a dar a conocer para que la gente sepa, vamos a dar a conocer nuestro proyecto, lo que está bien hecho que siga como está o mejorarlo, la gente está muy contenta con el asfalto, perfecto, se va a seguir haciendo asfalto, pero tenemos hecho los estudios y sabemos que podemos hacerlo de mejor calidad y bajarle el costo a los frentistas. Otra problemática que es general es el tema del basurero, estamos en el 2023 y no podemos tener un basurero a cielo abierto, hay muchas cosas para hacer”, agregó. Consultado dónde van a apuntar, señaló: “En materia electoral el piso del peronismo es más alto que el del radicalismo, la franja del medio, la de los independientes es la que te vuelca la elección. Hoy por hoy está del otro lado, antes estaba con nosotros, a esa franja es a la que hay que volver a enamorar, mostrarle el proyecto y las cosas que pensamos hacer. Cosas que realmente vamos a hacer y no cosas incumplibles como ha sucedido otras veces y la gente se termina desencantando”. Propuestas. Sobre las propuestas electorales, Schenkel dijo que su sueño “es empezar con una pileta climatizada que no hay, la gente mayor que es la que más la necesita muchas veces por temas de salud tienen que ir a pueblos vecinos. No es una pileta para usarla como entretenimiento, que ayude para recuperación de la salud de quien la necesite. Donde está el albergue, el CEFI, hacer una pileta mínimo de 25 metros que sirva para hacer competencia en invierno también”. “Está el tema de las cloacas que está dormido, el intendente actual lo tiene dormido, porque el dinero del gobierno nacional está. Por ahí la gente dice que hay que romper las calles, pero no queda otra, estamos en el 2023 no podemos no tener cloacas, eso es algo que también lo vamos a encarar. Hay que hacerle ver a la gente algunas cosas, que la gente recapacite un poco y que se dé cuenta de las cosas que nosotros las estamos notando y la población no lo sabe”, concluyó.

Fuente La Arena

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook