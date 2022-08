Santa Isabel: anuncios del Gobernador repercutieron positivamente en la comunidad

Consideró que la inversión de 1.200 millones de pesos en el nuevo hospital servirá no solo para la localidad, sino para una amplia zona del oeste provincial, además de generar mano de obra y movimiento comercial en la localidad durante su construcción. Resaltó el trabajo de la cooperativa “Fuerza de Mujer” quienes seguramente tendrán activa participación en la construcción de las viviendas anunciadas por el Gobernador, Sergio Ziliotto.Guillermo Farana aseguró estar “muy contentos por el anuncio” por el cual la Provincia va a construir un hospital regional que se licitará en octubre y en enero o febrero comienza la obra por un monto de 1200 millones de pesos que va a dar a la gente de Santa Isabel mucha mano de obra.Un hospital de esa categoría cubre una importante zona de los departamentos de Chalileo, Chical Co y toda la zona de Limay Mahuida, “que si bien no tienen enorme cantidad de habitantes si largas distancias”.Añadió que “es un avance muy significativo que todavía no nos damos cuenta de la importancia de esta obra para nuestro querido oeste pampeano. Más aun con la telemedicina que ya es ley que será una amplitud para toda nuestra gente, nos va a cambiar la vida. Teniendo un hospital con muchos más médicos, especialistas y aparatología de primer nivel será trascendente para todos”.Contó que “el nuevo hospital estará enclavado en un predio de dos hectáreas ubicado detrás de la terminal de ómnibus. Ese terreno era municipal será cedido a la provincia por Ordenanza y es un lugar muy amplio donde vamos a poder construir seguramente las casas de servicios que vendrán después. Estará ubicado en el centro, cerca de la ruta y de la pista de aterrizaje”.

Santa Isabel en crecimiento

El intendente aseguró que “somos una localidad que está creciendo a pasos agigantados y este hospital traerá sin dudas más crecimiento aún, un desarrollo distinto. Actualmente tenemos un loteo de dos manzanas donde se están construyendo 30 viviendas particulares, se vendieron a precios razonables de 12,50 x 25 metros y se están haciendo también casas del Procrear. Queremos agradecer a Valeria Lozada y a todo el personal de la Dirección de Tierras quienes nos gestionaron muy rápido el pase de provincia al municipio. Son 120 lotes vendidos a los que se les realizó la instalación de energía eléctrica junto a la Administración Provincial de Energía, por otro lado hay 17 viviendas, se viene la construcción de 20 más a fin de este mes y esto es un desarrollo muy importante para Santa Isabel”.

Consideró que “la empresa que haga las viviendas se va a instalar acá generando un movimiento económico local y mano de obra para nuestros vecinos y vecinas. Todo esto nos ayuda para seguir creciendo y mirando al futuro.

Ziliotto anunció 85 viviendas

En la visita que realizó hace unos días atrás el Gobernador Sergio Ziliotto inauguró viviendas y anunció la construcción de 85 más de distintos programas en el plazo de un año, “esto trae solución en un 50% el déficit habitacional de la localidad y eso también nos llena de alegría porque son derechos que la gente comienza a tener, porque donde hay una necesidad hay un derecho y este anuncio de nuestro gobernador confirma eso que pregonamos siempre”.

Fuerza de Mujer

Comentó que “la idea es hablar con las integrantes de la Cooperativa Fuerza de Mujer para que ellas también participen en la construcción de las casas, las pintoras, las que trabajan en cielorrasos y cerramiento, seguramente la empresa que venga nos dará la posibilidad de que ellas puedan aportar su trabajo y de esa manera respetar el cupo femenino en la construcción”.

Sobre el final, el intendente municipal reiteró el agradecimiento al Gobierno provincial y destacó que “sin su acompañamiento es imposible hacer todo lo que estamos haciendo. La visita del Gobernador Sergio Ziliotto nos dejó concreciones más que importantes y debemos tomar la real dimensión de eso”, finalizó.