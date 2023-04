San Martín: marcha para pedir justicia

Con la presencia de familiares y allegados, se llevó a cabo en la Plaza Zapiola de General San Martín una concentración por pedido de justicia tras un episodio de abuso simple y por el cual fue condenado un hombre de la localidad, que sería padrastro de la víctima.

El abuso fue cometido en perjuicio de una niña de 4 años y recientemente la justicia lo sentenció a dos años y seis meses de prisión en suspenso, más la accesoria de restricción de acercamiento a la niña y por ende a la madre. Pero esta medida fue quebrantada, como lo informó hace unos días LA ARENA, el hombre fue interpelado por la justicia vía zoom y continúa en libertad.

Familiares y amistades se concentraron en la plaza central proclamando que la Justicia tome las medidas que correspondan, por una condena insuficiente y por haber quebrantado la medida de acercamiento.

Este diario estuvo en el lugar y escuchó a la abuela de la menor abusada, quien explicó: “Estamos acá representando a mi nieta más que nada, una menor que fue abusada, pedimos justicia, que no se toquen más a los niños, que la condena sea justa, ese es nuestro reclamo. Tenemos bastante apoyo de la gente, en las redes sociales, autoridades, por eso estoy muy satisfecha y muy contenta”.

“¿Estaremos esperando que este señor cometa otro delito para que la justicia comience a reaccionar? porque parece que todos los delitos que ha cometido, no solamente de abusos, sino de golpes y otras cosas, no sirven. Veremos si esta marcha sirve de algo y si no iremos por más”, añadió.

-¿A qué se refiere?

-A reabrir la causa, no quiero someter a la niña porque hoy tiene siete años, no me gustaría que pase por la cámara Gesell nuevamente, que caiga quien caiga, sé lo que piensa mucha gente porque está mi hija involucrada, quiero aclarar que soy madre y con todo el dolor del mundo, no puedo permitir que gente apoye a un abusador, que se abra la causa, que se haga todo otra vez, ¿qué vamos a esperar que este hombre abuse de otra chica, de otro niño, que golpee a alguien?

-¿Cree que puede suceder algo más grave?

-Es lo que planteo, mi hija es de contextura chiquita, sé que la gente está enojada con ella, lo tengo claro, pero un mal golpe puede matarla. Yo lucho por mis hijas, por mi nieta más que nada, ¿así que esperaremos a que pase algo de eso, que se le escape un tiro? porque hasta hemos tenido amenazas con armas, ha amenazado al papá de la niña con un arma, también está en la causa eso, pero parece que no sirve, no sé qué están esperando.

Según una mujer que participó en la marcha, “la justicia tendría que haber tomado parte, como no lo supo hacer, reclamar esto es algo que la justicia no realizó, abusó de una menor, algo básico para la justicia de un país, si abusó de una menor tiene que estar adentro. Hay que confiar en la justicia, pero mínimo debía estar preso”.

“Es muy allegada a mí la criatura, voy a tener que lidiar con que no lo entiendan, pero de acá a diez años le voy a tener que explicar a mi hija lo que sucedió con su hermana y eso es hoy algo que uno no sabe cómo hacer, no es algo fácil, lo viví muy de adentro, muy de cerca, no es fácil. Repito, si fuera por mí no estaría esperando una justicia, pero no se puede por justicia propia”, agregó.

“Hoy la criatura tiene que cruzarlo en la calle, tiene que verlo, y tener miedo, se lo cruzan mil chicos en la calle, las nenas no quieren salir de la casa, ¿y una cómo hace? ¿Cómo hacés para vivir tranquilo, de que no le va a pasar mañana a tu hija, a tu tía, a tu abuela o a tu primo?. Es vivir con angustia, con rabia, con miedo, creo que la justicia debería actuar”, agregó la joven.

-¿Cómo te sentís al verlo?

-Genera mucha bronca que la justicia no actúe, yo lo cruzo todos los días en la calle, me mira y me saluda burlonamente o me tira el auto encima, si a mí me pasa algo ¿qué va a hacer la justicia?, mañana le pasa algo a mi hija y los jueces saben que es culpable, los jueces lo condenaron.

-¿Por qué viola la restricción?

-Eso va más allá del caso en sí. No sé si explicarlo de esta manera, me parece que él no tiene bien la psiquis, la mamá de la nena tampoco, es abusivo, manipulador, es algo que se vuelve enfermizo, es de los dos lados, si no se tiene una ayuda de psiquiatría, alguien de arriba que diga ‘a esta mamá hay que hacerla tratar, a este chico hay que hacerlo tratar’, aparte de que debería estar preso, nunca se van a poder resolver bien las cosas. Hoy se resuelve retirando la criatura de su mamá y que esté al resguardo de su abuela, pero no es la solución, porque esa mamá sigue estando mal, no hay solución a nada, hoy la nena está, pero éste tipo está suelto y puede seguir ocasionando más problemas, su mamá no está bien y puede seguir generando muchos más problemas todavía.

Fuente La Arena

