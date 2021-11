Salud reitera la importancia de la vacunación y las medidas de cuidado en el contexto de una pandemia latente

El Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa recordó que, si bien se está en presencia de una etapa de transición con franca disminución del número de casos y cierta estabilidad epidemiológica frente a la COVID 19, la pandemia aún no puede darse como terminada.

Esta situación de mayor tranquilidad se debe a la implementación de estrategias como la detección oportuna de los casos, el aislamiento pertinente de ellos y de sus contactos más estrechos, y al notable avance en las coberturas de vacunación, que generan una barrera protectora individual que disminuye las formas graves de la enfermedad como así también una protección colectiva frenando la circulación viral. Una persona vacunada, contagia mucho menos principalmente a sus convivientes. Además, esta protección colectiva mitiga el riesgo de aparición de nuevas variantes.Las estrategias, desde el comienzo de esta catástrofe sanitaria, debieron ser dinámicas y adaptarse a la presentación de esta enfermedad que se iba intentando controlar y tratar a la vez que se conocía. Esto planteó uno de los desafíos más trascendentes para todo el mundo en mucho tiempo.Para una mejor comprensión se debe monitorear la situación de la COVID 19 en otras partes del mundo. Sólo para presentar una mirada rápida de lo que ocurre, en Rusia solo el 33% de la población general tiene el esquema de dosis completo, presentando actualmente récords de infectados y muertes (40.000 infectados y 1.000 muertes por día); China, Reino Unido, Austria, Paises Bajos, Alemania entre otros están con rebrotes de la enfermedad replanteando medidas para aumentar las coberturas de vacunación y frenar el incremento de casos.A nivel mundial solo el 40% de la población tiene el esquema completo.Por este motivo se da en llamar la pandemia de los “no vacunados”, sumándose a esto la disminución de la respuesta inmune que empieza a observarse en las personas que ya llevan un periodo prolongado de tiempo de haberse aplicado su esquema de vacunación y que las pone en riesgo principalmente cuando son personas de mayor edad o con comorbilidades.Las personas NO vacunadas que contraen el virus pueden favorecer la generación de nuevas variantes, y esto puede ocurrir en niños/as, adolescentes y adultos.Por lo descripto frente a la COVID 19 se exhorta a la comunidad iniciar o completar el esquema de vacunacióndes de los niños de 3 años de edad en adelante. Todas las vacunas utilizadas mostraron, primero ser seguras y eficaces para controlar la enfermedad. Se debe completar los esquemas de vacunación ya que la respuesta inmune probada de las vacunas es con el esquema finalizado y a que hay variantes del virus como la Delta, que demostraron poder sortear la inmunidad de un esquema incompleto.Hay evidencia suficientes para afirmar que los NO vacunados enfermos tuvieron 12 veces más probabilidades de ser hospitalizados en comparación con los que tuvieron el esquema completo de vacunación. La mayoría de las personas hospitalizadas y que mueren por COVID-19 en la actualidad no están totalmente vacunadas.Por otro lado, es importante la aplicación de la dosis adicional en aquellas personas a quienes se les indicó. Se define como dosis adicional a aquella que se aplica luego de un esquema completo (de dos dosis) cuando la respuesta inmune es probablemente insuficiente. De esta manera, quedan comprendidas en esta indicación las personas que presenten inmunocompromiso (tratamientos oncológicos, trasplantes de órganos sólidos, las que conviven con VIH y tratamientos que afecten al sistema inmune), y/o personas que sean de 50 años o más y que hayan recibido las dos dosis con vacuna Sinopharm. El intervalo mínimo para esta dosis es de un mes luego de la aplicación de la segunda dosis. Se utilizará únicamente vacuna AstraZeneca.A su vez, se comenzará a trabajar en la Provincia como en el resto del país para llegar con el refuerzo a las personas que recibieron su esquema de vacunación al inicio de la campaña y que fueron priorizadas por riesgo de exposición (personal de salud) o por factor de riesgo como la edad y/o comorbilidad.Se utilizarán esquemas heterólogos (vacuna diferente de las utilizadas en el esquema inicial) de probada seguridad y eficacia que los estudios revelaron una mayor respuesta inmunitaria. Esta dosis estimula al sistema inmune para provocarle “la memoria” necesaria para que la persona pueda responder adecuadamente frente a la exposición viral. El refuerzo tiene un intervalo interdosis mínimo de seis meses.

Recomendaciones finales:

Se deben completar los esquemas con las dos dosis respetando los intervalos interdosis, de manera universal desde los tres años en adelante.

Requerir a quien le corresponda (inmunocomprometidos por enfermedad o por tratamiento vacunados con cualquier vacuna contra la COVID 19 y las personas de 50 años o más vacunados con Sinopharm) la dosis adicional.

Continuar en lugares cerrados utilizando el cubre boca nasal, sostener el distanciamiento físico y mantener los ambientes bien ventilados. Evitar las aglomeraciones.

Sostener la alerta frente a síntomas compatibles de la enfermedad, realizar la consulta oportuna. Se sostienen los puestos para la toma de muestra (hisopado) de manera accesible y gratuita en toda la Provincia.

Si se existen dudas consultar con las fuentes oficiales. Las opiniones individuales, además de ser diversas, no están guiadas por fundamentos epidemiológicos.Se avanzó generando evidencias y conocimientos, el mundo tiene otras herramientas para hacer frente a esta enfermedad, pero la pandemia aún no ha terminado