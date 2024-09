En un acto celebrado en el Centro Cultural Municipal de Eduardo Castex, se lanzó oficialmente esta mañana el sistema de turnos web en 14 localidades, llegando a más de 100 mil pampeanas y pampeanos, con un volumen estimado de 267.259 turnos anuales de primer nivel de atención en Salud Pública, que incluye a Eduardo Castex, Victorica, Winifreda, Telén, Santa Isabel, Luan Toro, Loventué, Conhello, Rucanelo, Carro Quemado, Algarrobo del Águila, La Humada, Mauricio Mayer y Colonia Barón.

La presentación oficial contó con la presencia de Antonio Curciarello, ministro de Conectividad y Modernización; Gustavo Vera, subsecretario de Salud, Cintia Zalabardo, subsecretaria de Salud Social y Comunitaria; Lucas Gaggioli, subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura, y Mónica Curutchet, intendenta de Eduardo Castex.

“Es un gusto recibirlos para presentar este programa que ya funciona en otras localidades y hoy lo implementamos desde Eduardo Castex y otras 14 que están presente. Implica modernización y servicios a los vecinos. Desde el municipio vamos a acompañar la implementación de este sistema para que sea un éxito y podamos desde la localidad digitalizar todo lo que se pueda para brindar accesibilidad a la salud pública”, sostuvo en sus palabras la intendenta.

A su turno, el subsecretario de Salud agregó que “el proceso de implementación se realiza de forma progresiva en todo el territorio provincial. A partir del día de hoy ya suman 42 las localidades que utilizan esta herramienta, lo cual representa un avance significativo para nuestra Provincia en términos de salud y modernización. Es gracias a la puesta en funcionamiento de esta plataforma que se pueden agilizar los procesos para la obtención de un turno en el primer nivel de atención, como así también reducir los tiempos de espera en nuestros establecimientos de salud. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Ministerio de Conectividad y Modernización, como así también destacar el accionar del gobernador, Sergio Ziliotto, quien a través de un compromiso inquebrantable prioriza la salud y trabaja para llevar adelante la implementación de políticas públicas en materia de salud, las cuales tienen un impacto positivo y significativo en el bienestar y la calidad de vida de todas las pampeanas y pampeanos”, concluyó Vera.

Por su parte, el ministro de Conectividad y Modernización dijo que “este sistema lo que pone en valor es el ordenamiento hacia adentro del Sistema de Salud, para hacer más eficiente el recurso humano de trabajo. Y desde el punto de vista de la ciudadanía genera comodidad, porque la gente puede así sacar un turno desde su computadora o su teléfono celular. Además, aclarar que sigue la modalidad del turno presencial, sobre todo porque hay gente que no se siente cómoda con las cuestiones digitales, por eso la mitad de los turnos disponibles están online y la otra mitad en modo presencial”.

“Nuestra tarea y nuestra visión” agregó, “siguiendo los preceptos de nuestro Gobernador, es hacer el Estado lo más eficiente posible, con servicios de calidad, en donde hagamos lo posible para tener una mejor calidad de vida. Queremos que los médicos y enfermeros curen, que el personal administrativo se ocupe de que no le falte nada al Hospital, y que la gente se vaya a atender y no a hacer un trámite”, finalizó.

Implementación progresiva

La plataforma está siendo implementada de manera progresiva en los 122 centros de salud distribuidos en las cinco zonas sanitarias de la Provincia. Este proceso de implementación es parte de una estrategia integral para modernizar la gestión de los servicios de Salud Pública, permitiendo una mejor planificación y distribución de los 580.000 turnos anuales que se gestionan en el primer nivel de atención médica.

El sistema web ofrece múltiples beneficios para la ciudadanía, como la posibilidad de gestionar sus turnos médicos desde la comodidad de sus hogares, reduciendo los tiempos de espera y evitando las largas filas en los centros de salud. Además, no solo permite a las personas usuarias gestionar sus propios turnos médicos, sino que también ofrece la opción de sacar turnos en nombre de terceros, como familiares o personas a cargo. Esta funcionalidad es útil para personas mayores, niños o cualquier persona con dificultades para gestionar sus turnos de forma independiente. A través de esta herramienta, pueden ingresar con su propia cuenta y seleccionar la opción de gestionar el turno para otra persona, facilitando así el acceso a la atención médica.

La implementación del sistema es parte del compromiso de la Provincia con la transformación digital en diversas áreas de la administración pública. Este esfuerzo busca no solo mejorar los servicios de salud, sino también impulsar el desarrollo tecnológico en toda La Pampa. En este contexto, el uso de plataformas digitales como el turnero web se convierte en una herramienta fundamental para acercar los servicios del Estado a la ciudadanía, adaptándose a las necesidades de una sociedad cada vez más conectada y exigente en cuanto a la calidad y eficiencia de los servicios públicos.