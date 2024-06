Salud de cercanía: designaron las nuevas autoridades del Área Programática del Centeno

En la jornada de hoy se llevó adelante en el auditorio central del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno el acto donde se procedió al nombramiento de las nuevas autoridades a cargo del Área Programática del nosocomio local, que estuvo a cargo de Fernando Goitía, quién continuará su función como director médico del Centro de Salud Dr. Salvador Abudara.

Del mismo participaron el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, la subsecretaria de Salud Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo, la intendenta Fernanda Alonso, los directores Esteban Vianello, Gustavo Ferreyra y Roberto Bertone, demás autoridades locales y provinciales, profesionales médicos y personal de salud y administrativos del Establecimiento.

Lorena Guerra fue designada a cargo del Departamento del Área Programática, Yamila Diván como coordinadora médica de los nueve Centros de Salud de General Pico, en tanto que Carolina Irrazábal fué designada como jefa del área de Servicios Sociales del Gobernador Centeno.

Vera, en la presentación, remarcó que “es bueno que a lo largo de la Provincia comencemos a trabajar con un enfoque bio-psico-social. Me reconozco como médico generalista formado en atención comunitaria, y es muy bueno que muchos puestos de decisión sea ocupado por personas que tengan ese enfoque. Hay que buscar apertura, para que los equipos trabajen y en este caso General Pico siempre tuvo una buena historia en el primer nivel de atención y buscamos reforzarla, mas ahora, en momentos muy duros, muy difíciles. Lo que vemos a diario es el retiro del Gobierno nacional como eje para traccionar acciones, no solo ésto, además nos maltratan por defender la presencia del Estado. Pero seguiremos acompañando al Gobernador en la defensa del Estado, ya que entendemos que la salud es un derecho y no un bien de mercado”.

“Con el ingreso de trabajadores sociales en sectores de toma de decisiones, se abre otro panorama y genera mayores expectativas. No teman tomar decisiones ya que todo se resuelve en un trabajo de equipo donde se reúnen, trabajan, discuten acciones a seguir, sobre todo en este momento donde la comunidad es cuando más nos precisa” finalizó Vera.

Por su parte Cintia Zalabardo remarcó que “en La Pampa, hablar de salud es hablar de un Estado presente, permanentemente, y en cercanía de las personas. Cuando comenzamos a pensar en darle forma a esta nueva estructura que se creó a través de la Subsecretaria de Salud Social y Comunitaria, sobre todo en los lineamientos que nos exige el trabajo articulado, intersectorial, la necesidad de poder trabajar con el otro, a través de nuestra especialidad, tenemos muy en claro que nadie se salva solo. También sirve para poner el valor político que tenemos los trabajadores sociales en todas nuestras intervenciones, ya que somos una profesión que surgió con los movimientos sociales. Es un lugar donde nunca debemos corrernos y pensar en equidad significa que pensemos empática y solidariamente, con la población y sobre todo con aquellos que están en mayor desventaja, para que todos tengan las mismas posibilidades de ejercer su derecho del acceso a la salud”.

Por último Vianello felicitó a las profesionales que asumieron los cargos “de acá en más queda mucho trabajo y camino por delante, hay que aprender a sortear las piedras que aparecen en el camino, ante este muy lindo desafío como es el de gestionar”.

Finalizado el acto, las autoridades recorrieron el edificio de la UTI (Unidad de Terapia Infantil) que se está construyendo en el Centeno, para luego trasladarse hasta el Barrio Bicentenario para conocer los avances de obra del nuevo Hospital de Nivel 3 que el Gobierno provincial esta construyendo en General Pico.