Reunión Ziliotto-Alpa: avances concretos para crear la Facultad de Medicina en La Pampa.

Ya no es una utopía que La Pampa incorpore una carrera más en su extensa oferta de grado y posgrado a través de la UNLPam. Así se desprende de las declaraciones que el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, realizó a la Agencia Provincial de Noticias luego de mantener un encuentro con el gobernador Sergio Ziliotto, en el día de ayer.

“Hablamos del tema del Departamento de Interfacultades de Ciencias de la Salud, que lo creamos hace poco por el Consejo Superior y fue en base a dos facultades: la de Exactas y Naturales en Santa Rosa, y de Veterinarias, en General Pico. Estamos firmando el convenio para Enfermería y a partir de esto también hablamos de la futura Facultad de Ciencias de la Salud, pensamos qué otras carreras además podrían sumarse en el área de salud. Son cuestiones que veníamos hablando desde hace tiempo con el ministro (Mario) Kohan y el subsecretario (de Salud, Gustavo) Vera. También pensar en cómo coordinar y estructurar, después de que se termine el nuevo hospital, y la posibilidad de tener un lugar físico, que podamos pensar y trabajar en equipos técnicos en conjunto, el Gobierno y la Universidad”, explicó.

Alpa no dudó en destacar los términos de la charla con el mandatario provincial.“Venía en concordancia con lo que proyectamos desde la Universidad, en esta séptima Facultad, que por supuesto no está creada, pero es una área nueva, y así poder ir avanzando y pensando en Santa Rosa y que tenga su incidencia en otros lugares de la Provincia”.

También se refirió al sustento del proyecto para sumar la nueva Facultad: “lo interesante de esto es que lo veníamos analizando hace muchos años, lo conversamos desde distintos puntos de vista, y al efecto estuve reunido con otras universidades, porque no lo planteamos de un día para otro, y somos una de las pocas provincias que todavía no tenemos la Facultad de Medicina. La realidad es que necesitamos generar médicos, y sabemos que no lo podemos hacer solos. Conocemos que las prácticas necesitan un hospital escuela, por eso lo visualizamos conjuntamente con la Provincia. Las últimas experiencias son hospitales escuelas gestionados por el Estado nacional, provincial y la universidad en la parte académica”, apuntó.

“Después ver qué tipo de médicos queremos, en función de una medicina más preventiva, que piense de antemano, antes del problema. En ese sentido nos reunimos con la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires, con el decano de Ciencias de la Salud, que tiene sede en la ciudad de Olavarría. Allí me transmitió que las nuevas carreras se están analizando no tanto en el paciente acostado, sino en la persona parada, eso quiere decir hacerlo más preventivo, anticiparse al problema”, agregó.

“El Gobernador me expresó la voluntad de trabajar en conjunto, por las posibilidades edilicias que se pueden presentar ahora. Son varios factores a tener en cuenta: el tema edilicio, el lugar físico, qué tipo de medicina queremos llevar adelante. Y otro tema fue la toma de una decisión de carácter geopolítico, en base a que La Pampa es una de las pocas provincias que no cuenta con la carrera de medicina y la necesitamos trabajar. Estamos en una etapa previa, consolidando enfermería, que es una de las carreras fundamentales para que quede permanente en La Pampa. En ese sentido, la idea es trabajar entre docentes locales y buscar estrategias para tener docentes provenientes de otras provincias, los necesitamos para que den proyección al planteo. Lo hicimos con la mayoría de las carreras, ir formando también nuestros recursos humanos locales. Conversamos con otras universidades para la formación docente, que no solo sean médicos que den clases, sino también en la formación docente, que es lo más importante”, afirmó.

El ejemplo de Veterinarias, líder en el país

“En nuestra Universidad, que muchas veces hubo algún planteo de qué tipo de formación vamos a hacer, creo que la práctica y la realidad demostró que siempre ofrecimos un proyecto y una Universidad de calidad. Es el ejemplo de la Facultad de Veterinarias, la cual sigo considerando líder a nivel Patagonia y sigue siendo líder a nivel nacional. Apostamos a que siga siendo una de las más importantes del país. En esta Facultad de Ciencias y Salud nos estamos apoyando en General Pico, en Veterinarias, y en Exactas y Naturales, en Santa Rosa, por la formación docente que existe, es una base importante que tenemos a favor”.

“Este proyecto va a demorar un tiempo, lo que pensamos ahora tardará algunos años en desarrollarse, pero si no lo maduramos ahora nunca se va a dar. Creo que es una deuda de esta Universidad pensar en las ciencias de la salud. Enfermería fue durante años un ida y vuelta por su financiación, este año podemos plantear que es una realidad, que se va a mantener. Inclusive visualizar otras áreas de la salud, otras carreras que son importantes. Medicina es la carrera que siempre se plantea en esta área y es la más esperada. Y es base de la charla que mantuvimos con el Gobernador, la de tener equipos, trabajar en forma conjunta, a nivel edilicio” agregó.

Modelos

“Debemos cerrar el modelo de medicina pretendido” explicó el rector, “porque no se trata únicamente de generar profesionales, sino que detrás de ello hay un modelo pensado en la sociedad. Entonces, de acuerdo a cómo miremos esa realidad o política de la salud, también desarrollaremos una carrera, que vaya en ese sentido. En los últimos años hubo mucho desarrollo de la carrera de medicina a nivel nacional. Lo que tenemos que ver es dónde se van a desarrollar las prácticas, dónde se va a trabajar, necesitamos un lugar de hospital escuela. Los modelos históricos de hospitales escuelas son muy costosos de mantener para las universidades, por eso tomamos como modelo la Universidad Nacional de Jauretche en el hospital El Cruce, donde participa el Gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí tenemos una referencia, donde la universidad participa en la parte académica” señaló Alpa.

“El gran problema de estas universidades es la necesidad concreta de tener un presupuesto para el área de salud, por eso los modelos nuevos que se plantean son de cogestión entre el Estado provincial en su asistencia a la salud, su política sanitaria a toda la comunidad, y por otro lado el punto de vista formativo, educativo, de investigación del sistema universitario. Ese es el modelo que queremos y que hablamos con el Gobernador” señaló Alpa.

Antecedentes

“La última vez que hablamos con el secretario de políticas universitarias del Ministerio fue por el tema de enfermería, donde me confirmó la firma. Seguramente a fin de mes vendrá para poder rubricar el contrato en el cual incorporamos el presupuesto de enfermería, que es algo importante para nuestro presupuesto. Con este paso ahora seguimos con el tema medicina. Lo que sí queda claro, y lo ha dicho el presidente de la Nación, es el tema de salud que -por efecto de la pandemia- hoy vemos lo que implica, lo que significa para la comunidad. Con nación, desde el punto de vista educativo, todo el tema salud fue fundamental , lo hablamos con Provincia y el paso siguiente será ése”, agregó.

Política de Estado

“Con enfermería había pequeños contratos de nación; cuando entramos como gestión en la universidad había un contrato limitado dentro de otras áreas y otras cuestiones que estaban y no era una política de Estado. Entonces logramos que esa política de Estado se transforme en un contrato permanente y se pueda incorporar en los próximos años en el presupuesto nacional. Necesitamos no financiar solamente una carrera, sino que esa carrera tiene que estar en un sector separado, en una facultad y un área separada, por eso creamos el Departamento Interfacultades. Plantearlo como una facultad separada y de ahí en más poder trabajar otras cuestiones necesarias en el tema salud, lo que significa la investigación en estas áreas” afirmó.

“Seguramente dentro de uno o dos años podemos estar pensando en abrir el primer ciclo. Lo importante es que es un proceso que maduramos con tiempo, junto con otras universidades”, expuso. “Hacer la carrera de medicina no es complicado, siempre y cuando se trabaje en forma conjunta, pensando en dónde se harán las practicas, dónde se trabajará y sería muy utópico si no lo pensamos en forma conjunta. Hoy por hoy es factible y tenemos el acompañamiento de universidades”, concluyó.