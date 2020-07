Reunión con referentes de Cultura

Se trataron temas como “El futuro es hoy” para niños y adultos mayores y la implementación de próximas capacitaciones.

Acompañar el desarrollo cultural en nuestros territorios

Las autoridades de Cultura sostuvieron: “Consideramos muy importante sostener estos espacios de encuentro donde podemos fortalecer las redes de trabajo, generar otras nuevas, canalizar inquietudes y enriquecernos con las diferentes ideas y acciones que cada uno va desarrollando en su área. Creemos que esta herramienta de encuentro de encuentro virtual puede ser un buen recurso a sostener en el tiempo, más allá de los irremplazables encuentros personales, que ya volverán”.

El Futuro es HOY

Se volvieron a comentar y difundir las bases con los plazos de entrega e invitó a que tanto adolescentes como adultos mayores que ya han participado de los Juegos Culturales Evita puedan invitar a-esta propuesta.

En tanto, el Fondo Desarrollar –MCN para espacios culturales, escuelas, academias cierra el lunes próximo.

Las Becas Sostener- FNA: para artistas que no han sido beneficiados en IFE, que no cuentan con ingresos estatales, que no han obtenido otras becas o ayudas. Pueden inscribirse la próxima semana. https://fnartes.gob.ar/becas/beca-sostener-cultura-ii

Asimismo compartieron protocolos y quedaron a disposición para consultas específicas, de las diferentes actividades.