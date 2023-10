Renombramiento de la Escuela N° 84 “Veteranos de Malvinas Pampeanos”

En coincidencia con el Día de Respeto a la Diversidad Cultural y con los veteranos de Guerra de Malvinas presentes, además de autoridades provinciales, municipales, educativas, alumnos y personal no docente, vecinos y vecinas del barrio se sumaron a la ceremonia poniendo un clima muy especial y cargado de emociones.Participaron el ministro de Educación, Pablo Maccione, la intendenta local, Fernanda Alonso, la vicepresidenta Primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, el director de la Escuela N° 84, Jorge Vidal, diputados provinciales, concejales, demás funcionarios provinciales y municipales, representantes gremiales, de instituciones intermedias, entre otros.Dando comienzo se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas, interpretado por el Coro Municipal de la Tercera Edad, a cargo del profesor Sebastián Díaz, y la participación especial de Mía Suárez, con la interpretación en Lengua de Señas.Al dirigirse a los presentes el ministro de Educación sostuvo: “hoy algunos vuelven a hablar de la privatización de la educación, estamos en una escuela pública de la que nos sentimos orgullosos, algunos ponen en cuestión la historia reconocida de nuestro país en defensa de los derechos humanos y hoy estamos cambiando el nombre de una escuela, de un homenaje que se hizo a un funcionario de la Dictadura, que tanto dolor costó a los argentinos, hoy venimos a homenajear a nuestros veteranos de Guerra de Malvinas pampeanos en un momento donde algunos hablan de entregar las Malvinas y dejar de luchar por nuestra soberanía”.En ese marco, Maccione coincidió con el director de la Escuela N° 84 en que este acto es una clase pública, “esperemos que sirva para darnos a todos la fuerza para seguir defendiendo esta educación pública que nos enseña cuáles son nuestros derechos, que dé los valores necesarios para defenderlos, para defender la soberanía de la Patria, la soberanía de Malvinas, para defender la democracia en estos 40 años, porque si no defendemos estos valores nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra Argentina no tiene futuro. Que hoy sirva como un ejemplo, como un símbolo de que acá vamos a estar, lo vamos a defender, vamos a resistir y a seguir luchando por más democracia, por más soberanía y por más educación pública”.

Historia

Un 2 de abril, Día del Veterano y Caídos en Malvinas, se presentó a la comunidad escolar la iniciativa de cambio de nombre, a partir de allí se difundió una consulta donde se registraron más de 500 participaciones, con la firma de familiares directos de veteranos de la ciudad, de La Pampa y de otras provincias, ex docentes, estudiantes, familias que pasaron por la escuela, vecinos, vecinas y miembros de la actual comunidad escolar.

Desde su creación en 1980, en plena dictadura militar, la Escuela llevaba la denominación de Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, impuesta en honor a la visita a General Pico del intendente de facto de la Ciudad de Buenos Aires, Osvaldo Cacciatore.

Malvinas siempre estuvo presente en la vida escolar de la institución, algunas familias en relación directa con el conflicto del Atlántico Sur, como José Luis, vecino del barrio que ha dado testimonio permanente en cada acto escolar todos los 2 de abril. Escuela y Veteranos unidos en la noble tarea de Malvinizar la historia.

Asimismo, en el ámbito educativo los 40 años de democracia proponen una oportunidad para repensar y construir una escuela democrática e inclusiva, sobre la base de decisiones, gestos, acuerdos, estrategias y experiencias que revaloricen la participación y la convivencia.