Recursos Hídricos: documento del Consejo Asesor

El Consejo Asesor en Recursos Hídricos sesionó esta semana, en el marco de la Semana del Agua. El encuentro, que se realizó de manera virtual, fue encabezado por el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri.

Las instituciones participantes acordaron el siguiente documento:

“Somos el Agua de La Pampa”, bajo esta consigna o lema se están llevando a cabo distintas actividades enmarcadas en la “Semana del Agua en La Pampa”.

Asumimos y nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU y con las metas que se han fijado para el año 2030.

Muchas de ellas en nuestra provincia ya se han logrado, pero aún falta seguir haciendo esfuerzos para que a ningún habitante de nuestra provincia se le vulneren sus derechos elementales y esenciales, como es el acceso al agua.

Los pampeanos, desde hace décadas, hemos definido al agua como un recurso escaso y estratégico.

Muchas veces fuimos testigos de despojos, de luchas y movilizaciones para que no nos arrebaten los sueños y las esperanzas.

El agua es mucho más que los cauces secos o torrentosos.

Hace 17 años los pampeanos hemos decidido dar un paso más, y para ello se institucionalizó y dotó a la política hídrica de herramientas para una gestión integral del agua.

Este Consejo, es producto de aquello.

Muchas de las decisiones políticas que se fueron instrumentando e implementando a lo largo de estos últimos años tuvieron que ver con los consensos necesarios que se alcanzaron en este ámbito multisectorial.

La participación ciudadana es estratégica y clave, que luego a través de sus representaciones institucionales son la voz necesaria e imprescindible para acordar pautas y acciones en la definición e implementación de políticas públicas en materia hídrica.

Porque somos y fuimos activos participantes desde el año 2003 (Acuerdo Federal del Agua) en el diseño de los Principios Rectores que fijan la política hídrica de la República Argentina adhiriendo a cada uno de ellos:

Impulsamos y participamos activamente en todos los Organismos de Cuenca.

Consideramos que es una de las herramientas centrales para poder compartir y gestionar los usos del agua. En cada ámbito donde nos toca actuar impulsamos y sostenemos las mesas de gestión, como el lugar en donde cada una de las jurisdicciones debe estar representada para defender sus derechos y definir sus usos y conservación para un desarrollo sostenible.

Portezuelo del Viento: sin organismos de cuenca (COIRCO), sería una realidad consumada.

Desde el primer momento, y durante las gestiones de gobierno, se ha mantenido una postura firme e inclaudicable. Apostamos a que se hagan verdaderos estudios integrales y regionales para determinar su viabilidad técnica económica y ambiental de dicha represa multipropósito.

Promovemos el avance y el desarrollo sobre la base de la sustentabilidad ambiental, respetando los derechos de cada uno de los actores involucrados.

Como pampeanos apostamos a la preservación, conservación y al cuidado de todos los recursos ambientales y muy especialmente el agua para el presente y el futuro de nuestras generaciones.

La gestión, el cuidado y la preservación de las aguas subterráneas.

Una de las metas planteadas por la ONU al finalizar esta década es mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, la sobreexplotación de los acuíferos, eliminar los vertidos cloacales y minimizar la emisión de los productos químicos.

Gestionaremos los recursos necesarios para la aplicación efectiva de todas las normativas legales vigentes -Código Hídrico Provincial, Decretos, Resoluciones- para el cuidado y la preservación de nuestras aguas subterráneas.

Las unidades de gestión de usuarios del agua es una de las claves para avanzar con la participación ciudadana en la gobernanza del agua. Todos los sectores (públicos-privados) vinculados a la gestión (estado provincial, municipal, cooperativas, ong, vecinos) del agua deberemos asumir el compromiso de controlar, monitorear sistemáticamente, medir y decidir para tomar y generar las mejores políticas de estado.

La vinculación con el Conocimiento -, CONICET-, CONAE, INTA, UNLPam ORGANISMOS PROFESIONALES- y la sociedad.

Contar con buenos sistemas de información que provea los elementos necesarios para la toma de decisiones eficaces y eficientes. Para ello, es necesario vincularnos y hacer alianzas estratégicas con todos los sectores involucrados en el conocimiento.

Sabemos de rol central que ha tenido la UNLPam en todos estos años. No hay camino posible sin la tecnología apropiada, moderna y de última generación que nos pueda aportar todos a los elementos necesarios para gestionar adecuadamente el recurso.

La educación es sin dudas el elemento transformador de todas las sociedades modernas.

Por ello deberemos aportar y generar contenidos curriculares que aborden la educación ambiental de manera central y urgente.

Adecuarse a los tiempos actuales donde las limitantes climáticas hacen escenarios cambiantes y desafiantes de cara al futuro.

La sustentabilidad ambiental requiere obligatoriamente aunar esfuerzos, recursos y criterios en pos del bienestar común.

No hay camino posible sino es entre todos.

Trabajar en forma cotidiana, mancomunada para garantizar y democratizar la gestión hídrica con equidad, participación efectiva y conocimiento.

